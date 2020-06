Esperanza Aguirre, sobre Montoro: "En un país anglosajón habría dimitido"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estuviera "en un país anglosajón" habría dimitido tras las filtraciones de declaraciones de la renta de políticos como ella misma o el expresidente José María Aznar.

"En un país anglosajón habría dimitido... Por el caso mío, el de Aznar...", ha indicado la expresidenta del PP de Madrid durante una entrevista radiofónica en la que ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la reciente filtración de una supuesta declaración complementaria de Aznar.

A raíz de la filtración, Aznar anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por revelación de datos tributarios tras rechazar rotundamente que se ponga en duda el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Aguirre, que denunció la filtración de su declaración de la renta en su primer año fuera la política durante la pasada campaña de las autonómicas y municipales, ha destacado que en algunos casos lo que ha cambiado son los "criterios" de Hacienda sobre las personas que deciden tributar a través de sociedades por algunas actividades, como las colaboraciones escritas o los libros.

En su caso, ha explicado, un asesor le aconsejó que no tributase a través de una sociedad por ese cambio de criterio, consejo que ella siguió. "Si no le hubiera hecho caso, me hubiera permitido ahorrarme 50.000 euros", ha zanjado.