Aguirre: "No descarto que haya un congreso extraordinario antes de las elecciones"

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, ha explicado en una entrevista para Onda Cero que su renuncia a continuar en este cargo tras el congreso regional del partido se debe a los resultados electorales, cuya "derrota" se "atribuye". En su opinión, ha "ganado" los comicios municipales pero es cierto que perdió "muchísimos votantes" respecto a 2007 y 2011. En este sentido, también ha señalado que ella no es la única responsable y ha subrayado que

Aunque la formación ya se ha pronunciado en contra de convocarlo antes de las generales, Aguirre ha reiterado que no "descarta" esta opción y ha revelado que no ha dimitido para evitar una gestora al frente de los populares madrileños. Además, ha aclarado que, en cualquier caso, liderará la oposión durante toda la legislatura. También ha confesado que no dimitió en 2012 porque la dirección central no quería que Ignacio González ocupase su puesto y le preocupaba que hubiese una "bicefalia".

En opinión de la política madrileña, los desafíos del PP van más allá de un problema de "comunicación", que pasan por una "clara erosión de la clase media", un "desafio soberanista importante", la "desafección" y que el partido "necesita una mayor calidad democrática". Además, admite que "la corrupción" les ha pasado "factura", así como el incumplimiento de algunas "promesas electorales". "No cambiar nada y seguir como hasta ahora no ilusiona a la gente", ha resaltado.

Por último, Aguirre ha denunciado la "adhesión" del PSOE a Podemos, cuando ella le había ofrecido la alcaldía de la ciudad, respaldar su "programa íntegro" durante la legislatura y su dimisión.