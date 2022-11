España se opone con "contundencia" y "rotundidad" al tope al gas que propone Bruselas

La Comisión Europea (CE) ha planteado un tope al gas de emergencia que fija el precio máximo en 275 euros el megavatio hora (MWh) en el caso de episodios excepcionales. España ya se ha posicionado ante la propuesta de Bruselas: se opone con "contundencia" y "rotundidad". Lo rechaza ya que contrasta con el límite que establece la 'excepción ibérica'.

Así lo ha señalado este martes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico, Teresa Ribera, en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado: "Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada".

Desde el pasado 15 de junio, la medida sacada adelante por España y Portugal tras duras negociaciones en Bruselas limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica en una horquilla de entre 40 y 70 euros/MWh durante doce meses. Pedro Sánchez peleó en Europa una rebaja del precio de la energía, y, junto a António Costa, sacó adelante un mecanismo alabado por la propia presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Para la también vicepresidenta tercera del Gobierno, la propuesta "no resuelve nada" y no se ajusta a lo que solicitaron los Estados miembros. "Yo no creo que sea algo que pueda resolver en absoluto la situación", remarcaba en los pasillos de la Cámara Alta. Ha advertido de la posibilidad de que esta medida de la CE de "alas" a una mayor especulación.

El jueves tendrá lugar una reunión en la que se debatirá el tope al gas. Teresa Ribera considera que la CE se encontrará con una "firme oposición de una inmensa mayoría de los Estados miembros".

Propuesta de Bruselas

Según la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, el objetivo de esta medida es prevenir "niveles de precios excesivos". En caso de aprobarse, el tope se aplicará a partir del 1 de enero de 2023 siempre que los precios de futuros a un mes superen los 275 euros/MWh en el mercado de referencia TTF; y siempre que este incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado (GNL) durante diez días consecutivos.