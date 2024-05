España cesa a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, tras las diferencias con Milei

Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cese de la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso, tras la retirada del Gobierno de manera definitiva ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, por las acusaciones de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El decreto, firmado por el Rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dispone el cese de la embajadora de España en la República de Argentina y agradece "los servicios prestados" tras la deliberación del Consejo de Ministros durante su reunión del 28 de mayo.

Tras las declaraciones de Javier Milei, se produjo la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Este calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez tras la llamada a consultas de la embajadora y la convocatoria en Exteriores del embajador del presidente del Gobierno, tras la llamada a consultas de la embajadora española el domingo y la convocatoria en Exteriores del embajador argentino, Roberto Bosch, además de que Milei descartase disculparse públicamente y se reafirmase en sus palabras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, Albares dijo que "la situación no ha cambiado", motivo por el que el Gobierno adoptó la decisión de retirar la embajadora en Argentina. "La embajadora se quedará definitivamente en Madrid", explicó el ministro. De esta forma, y tras la publicación del cese en el BOE y la retirada de la embajadora española en Buenos Aires de forma permanente, la Embajada se mantendrá con un encargado de negocios al frente. Con la retirada de la embajadora de España en Argentina, se deberá iniciar un nuevo proceso para elegir embajador una vez se aclare la crisis diplomática actual.

Una de las últimas entrevista de Milei en una televisión argentina dejaba bastantes titulares. El presidente argentino se mostraba claro. No piensa pedir disculpas y, lejos de rebajar la tensión en el ambiente, optaba por cargar duramente contra Pedro Sánchez. Niega haber hecho referencia a la mujer del presidente del Gobierno español en el discurso que ofreció en un acto de Vox. A pesar de su dureza, siempre ha descartado que se vayan a romper las relaciones entre España y Argentina: "La relación no la construye los mandatarios, la relación la construye la gente", decía.

"No le voy a pedir disculpas. ¿Cómo voy a pedir disculpas? Bajo ningún concepto. El agredido soy yo", decía Milei en la conversación. Preguntado sobre las declaraciones supuestamente dirigidas a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Milei se desmarcaba de los ataques a Gómez: "¿Dónde la mencioné?", a lo que el presentador replica: "no no la mencionaste, pero ellos deducen que estabas hablando de ella". Milei responde: "Pero entonces principio de revelación, se autoincrimina".

