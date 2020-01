El escaño de Oriol Junqueras seguirá vacante

La Junta Electoral Central (JEC) ha declarado vacante el escaño de eurodiputado que había asignado al sustituto de Oriol Junqueras tras la inhabilitación que conllevaba la sentencia del 'procés', puesto que el candidato Jordi Solé (ERC) no se presentó para cumplir con el trámite de acatamiento de la Constitución. La vacante se ha comunicado al Parlamento Europeo. Junqueras, estando procesado por el Tribunal Supremo en la causa del proceso independentista de 2017, fue quien encabezó la lista de la coalición Ahora Repúblicas que formaron Esquerra, Bildu, el BNG y otras formaciones. Fue proclamado eurodiputado por la JEC, pero no completó los trámites porque el Supremo denegó su salida de prisión para rematar lo que exige la legislación española como paso previo para poder recoger el acta: la ceremonia de juramento o promesa de la Constitución.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que debía ser considerado eurodiputado desde los comicios, la posterior sentencia del Supremo que condenó a Junqueras por sedición y malversación, y que además de pena de prisión conllevaba inhabilitación, hizo que la JEC declarase vacante su escaño y proclamase eurodiputado electo al siguiente de la lista, Jordi Solé i Ferrando. El sustituto de Junqueras fue a su vez citado ante la JEC el pasado día 23 para cumplir con el acto de acatamiento de la Constitución, pero no se presentó, por lo que, "una vez constatada la ausencia del candidato electo", el escaño ha vuelto a quedarse vacante. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, si en el plazo de cinco días los electos no juran o prometen acatamiento a la Constitución, los escaños se declararán vacantes "y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento". "Al no haber prestado acatamiento a la Constitución el candidato D. Jordi Solé i Ferrando en el plazo legalmente establecido, en cumplimiento de dicho artículo 224.2 de la LOREG, el escaño permanecerá vacante hasta que se produzca dicho acatamiento, sin perjuicio de que, conforme a lo declarado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acto de proclamación de candidatos electos pueda desplegar los efectos oportunos", señala la resolución y trasladada tanto al político de ERC como al Parlamento Europeo.

¿Qué hará Ponsatí?

La exconsellera catalana Clara Ponsatí, afincada en Escocia y reclamada por el Tribunal Supremo por su participación en el proceso soberanista de 2017, y los otros cuatro eurodiputados que ocuparán un escaño en el Parlamento Europeo una vez que se haga efectivo el Brexit han sido citados el 28 de enero por la Junta Electoral Central (JEC) para recoger su acta en el Congreso. Sin embargo, la presencia de Ponsatí se considera improbable.

En cuanto el Brexit sea una realidad el 31 de enero y los eurodiputados británicos dejen el Parlamento comunitario, su hueco se repartirá entre los distintos países de la UE. A España le corresponderán cinco asientos más que, a partir del 1 de febrero, se sumarán a los 54 elegidos en los comicios europeos del pasado 26 de mayo. La semana pasada, la JEC ya proclamó eurodiputados electos a los cinco candidatos siguientes del PSOE, Vox, PP, Ciudadanos y Junts, continuando el escrutinio de los comicios europeos. Se trata de Marcos Ros Sempere (PSOE), Margarita de la Pisa Carrión (Vox), Gabriel Mato Adrover (PP), Adrián Vázquez Lázaro (Cs) y Clara Ponsatí, que iba de número tres de la lista de Junts.

Los cinco están citados este martes a la una y media del mediodía en dependencias del Congreso para que juren o prometan acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central, que es la que tiene delegada la competencia de expedir la credencial de los eurodiputados. En su resolución, la JEC recordó que, conforme a la legislación vigente, si en el plazo de cinco días desde su proclamación los eurodiputados electos no cumplen con este trámite, se declararán vacantes los escaños y "suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo" hasta que se produzca ese acatamiento de la Constitución.

¿Misma situación que Puigdemont?

Ponsatí reside en Escocia y tiene pendiente de resolución una euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un supuesto delito de sedición por su participación en el proceso soberanista de 2017. Por ello, no se prevé su presencia en Madrid y todo apunta a que hará el mismo recorrido que sus compañeros de filas el expresidente Carles Puigdemont y el también exconseller Toni Comín, también reclamados por la Justicias española y en su caso afincados en Bélgica. Y es que la exconsellera huída podría beneficiarse de la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resolvió que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad parlamentaria desde que fue proclamado eurodiputado electo pese a no haber acatado la Constitución ante la JEC. Después el Supremo, como tribunal sentenciador del prócés, determinó que Junqueras, una vez condenado a inhabilitación por su participación en la organización del referéndum ilegal, ya no podía ser considerado eurodiputado, pero la decisión del Tribunal Europeo sí abrió la puerta a que la Eurocámara expidiera sus credenciales de eurodiputados tanto a Puigdemont como a Comín. Ponsatí está a la espera de que la Justicia británica decida en primavera sobre la euroorden que el juez Pablo Llarena reactivó en su contra cuando se condenó a los impulsores del procés. Sin embargo, su proclamación como eurodiputada electa le permitirá gozar de la inmunidad que corresponde a los miembros del Parlamento Europeo y tendrá que realizar nuevos trámites.