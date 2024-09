ERC avisa al Gobierno de que sus votos no están garantizados

Hace apenas 24 horas que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparecía en el Senado para explicar el pacto alcanzado entre ERC y PSC sobre financiación autonómica. Su comparecencia no aportó grandes detalles pero sí volvió a despertar el recelo de los independentistas. El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, cuestionó el acuerdo y exigió un verdadero concierto económico, no un "maquillaje", advirtiendo a su vez a Montero de que, de lo contrario, habría "game over" y fin de legislatura. También ERC exigió el cumplimiento del pacto y advirtió de las "consecuencias" de dilatar los plazos.

Hoy ambos partidos han seguido la misma línea desde el Parlament de Cataluña, donde Salvador Illa ha intervenido por primera vez desde el día de su investidura. Desde allí, Illa ha garantizado a su principal socio, ERC, que "se cumplirá" lo pactado. "El cumplimiento de los acuerdos será el norte, la brújula de mi gobierno", ha dicho el presidente del Parlament, al tiempo que se ha comprometido a "no contribuir con los que quieren hacer ruido".

Ni su predisposición, ni su mano tendida han sido suficientes. Desde ERC han vuelto a advertir de que harán una oposición "exigente" y que les obligarán a cumplir el acuerdo. "Los votos de ERC no están garantizados por nada, solo para ser vigilantes", ha avisado la portavoz Marta Vilalta.

Durante su comparecencia, Vilalta se ha dirigido al PSC pero también a Junts, con un dardo velado: "Hemos arrastrado al PSC y al PSOE a este acuerdo de financiación singular, esperamos que Junts no lo abandone (...) No se escapen. No derrochen una oportunidad histórica".

Desde Junts han ignorado el dardo, al tiempo que han mantenido sus reproches a Illa y al gobierno central. El diputado Albert Batet ha acusado a Illa de liderar un gobierno que "no es para todos" y de ser un ejecutivo "de parte, sólo de partido". Ha vuelto además a criticar las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el ejecutivo. Batet ha acusado al Presidente del Gobierno y a la vicepresidenta Montero de hacer "el máximo ruido" durante estas semanas. "Quienes han hecho el máximo ruido son el señor Pedro Sánchez y la señora Montero, que no habían pasado ni 15 días y desmintió el acuerdo entre PSC y ERC, diciendo que sería café para todos", ha zanjado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com