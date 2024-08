La entrada masiva de migrantes a Ceuta obliga a la localidad a pedir ayuda urgente

Desde el 22 de agosto, Ceuta ha experimentado un promedio de 700 intentos diarios de entrada, incluso han tenido picos de 1.500 personas que han intentado cruzar hacia la ciudad, como este lunes. Y hoy se han vuelto a ver. Aprovechan la espesa niebla de la mañana para camuflarse. Algunos consiguen alcanzar el espigón y otros llegan exhaustos a la playa.

Cruzan a nado

Los agentes de la Guardia Civil han estado participando en tareas de búsqueda y rescate de personas que, incluso en pleno día, siguen lanzándose al agua en las playas cercanas a la frontera del Tarajal y en las inmediaciones de Benzú. Según informó el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, el pasado viernes, más de 220 menores han sido ingresados solo en el mes de agosto. Los agentes siguen trabajando en las playas. Esperan a los migrantes que llegan a nado. Ya en tierra les recatan y son trasladados a la frontera. Una vez allí, tras comprobar su edad, con devueltos a Marruecos en ese momento. Los sindicatos denuncian la situación, Rachid Sbihi, Secretario General AUGC: "arriesgan sus vidas y la de los compañeros que intentan rescatarlos.

Además, de acuerdo con la última actualización del Ministerio del Interior, un total de 1.622 migrantes han llegado a Ceuta de manera irregular en lo que va de 2024, superando las cifras del año anterior, cuando se registraron 1.135 entradas irregulares. Vivas describió la situación en Ceuta como "un drama humano" debido al colapso de los centros de acogida y la desesperación de una ciudad que se encuentra desbordada. Hoy ha declarado que no pueden más: "Ceuta no puede más, es una situación insostenible. Tenemos serias dificultades para seguir acogiendo a gente. No cabe ningún menor más".

La ciudad autónoma vio cómo decenas de migrantes se lanzaron al mar para intentar cruzar la frontera desde Marruecos. Entre ellos había menores y mujeres, quienes llegaron exhaustos a las costas españolas, donde fueron atendidos por la Guardia Civil. El portavoz del Gobierno ceutí, Alberto Gaitán, ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un nuevo plan de contingencia similar al implementado en febrero.

Centros de acogida sobreocupados

Los centros de acogida están sobreocupados, quintuplican las cifras. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que alberga a personas adultas, también está saturado, con 800 residentes en un espacio diseñado para 512 plazas. La ciudad de Ceuta sigue enfrentando un desafío humanitario significativo mientras las llegadas de migrantes continúan en aumento. Una situación que hace que los centros de menores estén al límite. Según Mila Cívico, Portavoz de Jucil: "los compañeros en la frontera están desbordados.

Los vecinos de la localidad española también se unen a la protesta y piden más coordinación entre países para que se controle esta crisis migratoria.

