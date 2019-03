Enric Millo: "Hay que corregir el odio que se ha generado"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, es la tercera autoridad del Estado en la comunidad. Le preguntamos qué va a pasar el domingo: "Está claro lo que no va a pasar, no habrá un referéndum de autodeterminación... habrá mucho ruido...".

Y por el incidente en un restaurante: "Un grupo de personas que estaban en una mesa, preparándose supongo para salir el domingo, al verme llegar, pues me insultaron, me increparon y se levantaron porque no querían estar cerca... Se ha generado odio, se ha generado animadversión y esto hay que corregirlo...". ¿Ha notado odio?: "Sí, en la mirada".

A Millo le gusta perderse en el desierto, aunque "ahora no tengo tiempo". Y ¿cómo va la travesía?: "Esto parece una travesía del desierto, pero sin arena... y sin silencio".