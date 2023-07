Encuesta: ¿Qué opinas de la ayuda de 20.000 euros que propone dar Yolanda Díaz a los jóvenes?

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido deslizando estos días en diversos actos de precampaña algunas de las propuestas electorales de Sumar. Entre ellas destaca la de reducir progresivamente la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin rebajar con ello los salarios, así como la de otorgar ayudas a los jóvenes que quieran emprender.

En concreto, la propuesta de Yolanda Díaz contempla dar 20.000 euros a todos los jóvenes de 18 añospara formarse o emprender. "Cuando alcancen los 18 años les vamos a entregar 20.000 euros para que si quieren, puedan desarrollar un proyecto vital", explicó Yolanda Díaz.

Participa en esta encuesta de Antena 3 Noticias sobre esta nueva ayuda para los jóvenes.

¿Qué opina la calle?

En principio la idea gusta a todos los jóvenes. "Esta bien, pues los jóvenes pueden empezar con un soporte inicial"; "me parece muy buena idea"; "20.000 euros son mucho dinero"; o "yo estoy empezando a emprender un negocio de ropa y es una ayuda muy buena, sinceramente" son algunas de las respuestas que se han recogido a pie de calle.

Para poder ponerla en marcha, harían falta unos 10.000 millones de euros, lo que se traduce en el 0,8 % del PIB español. Pero ¿de dónde sale este dinero? Ernest Urtasum, portavoz de Sumar lo ha explicado: "Lo financiaremos a cargo de un impuesto a las grandes fortunas".

Sin embargo, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, no lo tiene tan claro: "Pero quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas sin ningún tipo de restricción ni nivel de renta sin objetivos concretos tienen que explicar cómo lo financia".

¿Es viable esta propuesta?

Pero igual que gusta, muy pocos creen que esta medida pueda convertirse en realidad: "Están comprando el voto de alguna manera" o "no me lo creo, esta medida", manifiestan los entrevistados.

Otros sí lo ven posible, pero creen que muchas ayuda se perderán en el camino: "Me lo puedo llegar a creer que lo den, pero no me creo que las den con cabeza"; "al fin y al cabo hay que pensar que sale de las arcas públicas y las arcas públicas se llenan con los impuestos".

Para Sumar, la denominada como Herencia Universal será una medida eficaz y sencilla, sin trabas burocráticas.