Elecciones País Vasco 2024: ¿Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral?

Este domingo 21 de abril, más de 1,7 millones de votantes asistirán a los colegios electorales para participar en las elecciones del País Vasco. De ellos, cerca de 24.300 ciudadanos han sido seleccionados para que acudan a las mesas electorales. Concretamente, se han seleccionado a 8.100 titulares y a 16.200 suplentes.

Esos seleccionados para formar las mesas electorales habrán recibido ya una notificación previa, que les habrá llegado a través del correo postal certificado. Pero, en caso de no estar seguro de si recibiste o no la notificación, o si no se recuerdan bien los detalles, la asignación de la mesa también se puede consultar por Internet en el caso de los censados en San Sebastián.

Los ciudadanos de Donosti pueden comprobar en esta ocasión a través de la página web del Ayuntamiento si han sido seleccionados o no para formar parte de alguna mesa este domingo. Es muy sencillo, solo se debe introducir el DNI y la fecha de nacimiento.

También se puede realizar la búsqueda de mesa y local electoral a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística, complementando los datos obligatorios de Provincia, Municipio e Inicial del Primer Apellido.

A todos los seleccionados, recordarles que, por integrar una mesa electoral, recibirán un incentivo de 85 euros y contarán durante toda la jornada electoral con la protección del Sistema de Seguridad Social.

Te puedes librar de la mesa electoral si...

Cualquier persona convocada para la mesa electoral que no se presente al colegio puede enfrentarse a una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a 24 meses. Si la notificación se retrasa en llegar o se decide no ir a recogerla, no invalida la designación como miembro de mesa. Asimismo, que se haya pedido el voto por correo no implica que luego se pueda ser seleccionado como miembros.

Sin embargo, existe una serie de supuestos justificados que permiten que una persona pueda librarse de acudir a la mesa electoral. El siguiente listado recoge las las justificaciones que se permiten para rechazar formar parte de la mesa electoral:

Ser mayor de 65 años.

Tener la condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

Tener situación de incapacidad temporal para el trabajo.

Estar gestando a partir de los seis meses de embarazo o estar en periodo de descanso maternal.

Estar internado en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos.

Haber formado parte de una mesa electoral con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.

Ser víctima de un delito y acreditar que se tiene que formar parte de una mesa electoral en el colegio en el que el autor del delito está llamado a participar.

A aquellos que no se puedan librar, les recordamos la conveniencia de consultar el 'Manual de Instrucciones las personas que integran las mesas electorales' que habrán recibido en su domicilio.

