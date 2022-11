Rivera vaticina que el PP gobernará en minoría con la abstención del PSOE y Ciudadanos estará en la oposición

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que la opción más probable de Gobierno será con el PP en minoría y la abstención de los socialistas, mientras que C's se quedará en la oposición, asumiendo así que no saldrá adelante su "plan A" de un gobierno consensuado "a tres".

Rivera, en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva, ha asegurado que el PP no se ha puesto en contacto con Ciudadanos para sondear su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy, pero ha urgido a "desbloquear" la situación porque una semana después de las elecciones aún no se ha movido ficha" y España sigue sin ponerse en marcha.

"No sé si 'no news' es 'good news'" en este caso, ha dicho Rivera citando una célebre frase del periodismo anglosajón (si no hay noticias son buenas noticias).

Ha reconocido que ni el PP ni el PSOE "han comprado" por ahora su propuesta de consensuar entre los tres un Ejecutivo capaz de afrontar las reformas que, a su juicio, requiere el país y aunque él sigue defendiendo esta fórmula, "escucharán" otros planteamientos que se les hagan .