Rivera evita especular sobre el sucesor de Rajoy pero deja claro que no podrá estar "bajo la sospecha de la corrupción"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha negado a especular sobre qué miembro del PP le gustaría que sucediera a Mariano Rajoy al frente de la Presidencia del Gobierno, pero ha dejado claro que no podrá estar "bajo la sospecha de la corrupción". "No lo he pensado, no estoy haciendo quinielas, estoy intentando que Ciudadanos saque muchos votos", ha declarado.

Según ha explicado, Ciudadanos estará dispuesto a hablar con el PP tras las elecciones generales del 26 de junio, en las que según los sondeos será la fuerza más votada. Está dispuesto a hablar con el PP tras el 26J pero sólo si está dispuesto a "regenerar" y reformar España. "Si los resultados dieran vencedor al PP, la lista más votada tiene que intentar formar gobierno", pero lo tiene que hacer "escuchando a la parte de la sociedad con la que se quiere pactar", ha recalcado Rivera, que se ha mostrado convencido de que "no va a gobernar Rajoy y no va a haber (unas terceras) elecciones".

Rivera ha emplazado al líder socialista, Pedro Sánchez, que antes de las elecciones del 26 de junio aclare si tiene pensado apoyar a los "populistas" de Podemos, como están haciendo en Madrid, Barcelona o Valencia. Ha dicho también que discrepa sobre la opinión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ayer dijo que ha sido el mejor presidente que ha tenido España en democracia.

"No comparto los criterios del señor Zapatero, pero no quiero entrar en polémicas", ha afirmado Rivera que, sí ha dicho que le gustaría que el PSOE de Sánchez se decantara por el "Partido Socialista Obrero Español europeo" que fue cuando Felipe González estaba al mando.

Aunque ha evitado pronunciarse sobre si considera a Zapatero el padre político de Podemos, ha afirmado que "el relativismo y vender humo es un signo de identidad del populismo", atribuyendo al expresidente esas características.

Si bien ha reconocido que "en las formas" Podemos y Ciudadanos hacen cosas "más parecidas", sus caminos divergen por completo cuando el partido morado ofrece un cambio "a peor", como se ha demostrado en Grecia, ha asegurado Rivera, frente al cambio "a mejor" que ellos quieren poner en marcha.

Además, está convencido de que España puede convertirse en Venezuela si gana Podemos y no lo dice -ha precisado- por estrategia electoral sino porque "lo ha visto" ahora en su reciente visita al país caribeño.

Ha recordado en este sentido que la Asamblea federal venezolana ha pedido la comparecencia de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge para que den explicaciones sobre el supuesto pago de 6,7 millones de dólares al Centro de Estudios Políticos y Sociales del que formaron parte.