Rivera acusa a Rajoy de haberse convertido en "podemita" con sus cheques y le pide abandonar la "teletienda"

El presidente y candidato de Ciudadanos a la Presidencia, Albert Rivera, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de haberse convertido en "podemita" prometiendo cheques y bajadas de impuestos, y le ha pedido que no se deje llevar por esa tendencia "populista" y abandone la "teletienda".

En un desayuno informativo, Rivera ha cuestionado que Rajoy esté ofreciendo "cheques bebé" y "cheques de AVE", medidas incluidas en las 26 propuestas del PP para el 26-J presentadas este fin de semana, y que esté asegurando que rebajará los impuestos cuando en España hay un "agujero" de unos 10.000 millones de euros.

"Me sorprende que Rajoy se haya vuelto podemita", ha manifestado el líder de la formación naranja, censurando que, por un lado, el jefe del Ejecutivo haya enviado una carta presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comprometiéndose a hacer recortes y, por otro, pretenda "regalar" cheques.

Rivera ha recordado que España ya 'sufrió' esa política con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y ha emplazado al líder 'popular' a que "no se deje llevar por esa tendencia populista" y deje claro cómo va a cuadrar las cuentas bajando a la vez los impuestos.

"Pido a Rajoy que sea responsable, que no se suba al carro de Pablo Iglesias de vender humo porque no todo vale en política", ha añadido Rivera, incidiendo en que España se merece un Gobierno que haga frente a la deuda que deja el PP y no que "regale cheque bebé y de AVE".

En este punto, el político catalán ha confirmado que Ciudadanos se plantea bajar el IRPF en la segunda mitad de la legislatura siempre y cuando se hayan hecho antes los "deberes" respecto al déficit, precisando que quiere fijar un tipo máximo de en torno al 44% frente al 56% actual.

"El que ha provocado la multa de Europa (Rajoy) no va a poder bajar los impuestos", ha comentado. Durante el turno de preguntas, a Rivera se le ha preguntado directamente si podría gobernar con Rajoy, a lo que ha respondido con un "no" rotundo.

"¿Me ve de vicepresidente de un Gobierno teniendo que defender a Rita Barberá? ¿O que un ministro de Ciudadanos salga el viernes tras el Consejo de Ministros diciendo que es un caso puntual?", ha comentado, a renglón seguido, sobre los casos de corrupción que afectan al PP y al aforamiento de la exalcaldesa valenciana en el Senado.

"Quiero tanto a España que lo que quiero es cambiar este Gobierno", ha enfatizado Rivera, censurando la campaña que está llevando adelante el PP "dando alas" a Podemos para "restar" votos al PSOE, una posición que, a su juicio, es "irresponsable". Según ha abundado, que el PP "prefiera que el populismo crezca a tener partidos sensatos para cerrar acuerdos" es cuanto menos "sospechoso".