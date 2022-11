Rajoy recibirá este miércoles en Moncloa al PNV y a ERC

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá este miércoles en el Palacio de la Moncloa al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el marco de la ronda de reuniones que está manteniendo para intentar un pacto de gobierno.

Rajoy recibirá a Esteban a las 10:30 horas en la que será la segunda entrevista de esa ronda de contactos después de la que mantiene hoy con los dirigentes de Coalición Canaria. Esteban desveló anoche que el jefe del Gobierno en funciones les había llamado ayer para fijar una próxima reunión, que finalmente se ha concertado para la jornada de mañana.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha arremetido hoy contra la política penitenciara desarrollada por el Gobierno durante la última legislatura y la dispersión de presos etarras que implica. A su juicio, esta política ha sido incluso más dura que la que existía cuando ETA operaba.

"El País Vasco esperaba más de sus partidos políticos", ha afirmado al inicio de su intervención en la conferencia 'Propuestas de futuro para la convivencia en una Euskadi sin ETA', que organiza el Gobierno vasco en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial.

Rajoy también recibirá a ERC

El presidente del Ejecutivo en funciones ha citado también para este miércoles en el Palacio de la Moncloa a ERC. Según han confirmado fuentes de los republicanos catalanes, el encuentro será sobre las 11:45 horas. Está previsto que acompañe a Rajoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que este martes ya ha acudido al encuentro con los dirigentes de Coalición Canaria Fernando Clavijo y José Miguel Barragán.

Por ERC, según las fuentes consultadas, acudirá su cabeza de lista por Barcelona, Gabriel Rufián, y el portavoz en el Congreso, Joan Tardà. Rajoy tiene previsto ponerse en contacto con todos los partidos, excepto con Bildu, para explorar todas las posibilidades antes de someterse a la sesión de investidura, que podría celebrarse a finales de julio o primeros de agosto.

¿Gobierno en minoría?

Ciudadanos ya ve casi imposible el pacto a tres con PP y PSOE y por eso pone también la pelota en el tejado del PSOE, para que se abstenga y deje gobernar a Rajoy en minoría. Así lo ha dicho Fernando de Páramo "Ciudadanos no suma y no es imprecindible para ese Gobierno y lo que necesita es una abstención del PSOE".

El PP también mira al Partido Socialista. Fernando Martínez Maillo ha destacado "que se necesita un Gobierno, que ese gobierno tiene que ser cuanto antes. España no puede esperar". El argumento del PP es que el 'no' del PSOE no sería a Rajoy o al PP si no al futuro de España.