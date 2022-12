El PSOE descarta apoyar a Rajoy por "acción u omisión"

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha descartado hoy apoyar la reelección de Mariano Rajoy por "acción u omisión" al subrayar que los votos de su partido tienen como fin cambiar "las políticas injustas, ineficaces y antisociales" del PP.

Luena no ha cerrado la puerta del todo a que el PSOE pueda intentar formar gobierno pese a sus 85 diputados, pero ha dejado claro que "le toca" a Rajoy tomar la iniciativa al ser el partido ganador y que los socialistas no están dispuestos a prestarle su apoyo o abstenerse.

"Tenemos una posición que la hemos dicho durante la campaña, que ha sido muy clara y es que no vamos a apoyar a Rajoy ni por acción, ni por omisión, por dejarlo claro", ha afirmado el 'número dos' del PSOE en declaraciones en una entrevista radiofónica. Pese a apuntar que el sentido del voto de su partido "es algo que tocará en su momento", ha insistido en que "la vocación que tiene el PSOE es cambiar a Rajoy".

Al contar con 137 diputados, Luena ha remarcado que Rajoy tiene "la obligación y la responsabilidad" de intentar la investidura, al igual que ocurrió tras el 20 de diciembre. "Vamos a ir paso a paso, pero del resultado se extrae una conclusión y es que quien tiene que tener la iniciativa es Rajoy. El PSOE es la primera fuerza de la izquierda y la alternativa, pero somos la segunda fuerza", ha admitido el secretario de Organización.

Ha añadido que el PSOE va a actuar con "muchísima prudencia y respeto" al ser consciente de que los españoles quieren que esté "a la altura de las circunstancias". A su juicio, "lo primero es la situación política e institucional del país y después, el partido".

El secretario de Organización ha convenido con Sánchez en que el resultado del PSOE no es bueno a nivel general y tampoco en comunidades autónomas como Andalucía, donde "tampoco es para estar satisfechos". En el plano interno, Luena ha señalado que "no hay ningún motivo" para que Pedro Sánchez no se presente al próximo congreso del PSOE para intentar ser reelegido secretario general, como ya había anunciado.