Los medios internacionales destacan que los resultados del 26-J no logran poner fin al bloqueo político

Los medios internacionales recogen en sus ediciones digitales los resultados de las elecciones generales celebradas en España y dan su interpretación. En general, la mayoría coincide al señalar que las urnas no han logrado clarificar el panorama político tras este 26-J a pesar del triunfo del Partido Popular.

La británica BBC titula: "Las elecciones españolas fallan en su objetivo de poner fin al bloqueo político". "Rajoy da la sorpresa ante los sondeos", dice Financial Times. "Las elecciones españolas no logran romper el estancamiento político", afirma The Independent.

En EEUU, The New York Times también interpreta que "Las nuevas elecciones fracasan en su intento de aclarar el futuro político de España", titular idéntico al que utiliza The Washington Post. "El presidente del Gobierno español logra la mayoría de votos", dice The Wall Street Journal.

En Francia, Le Monde opta por un descriptivo: "El PP a la cabeza, los socialistas antes que Podemos". Liberation interpreta: "La derecha española logra un triunfo estéril". Y Le Figaro: "La derecha, al frente de las legislativas".

En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung afirma: "El 'brexit' impulsa a los conservadores españoles". Y en Italia, Corriere della Sera titula: "Las elecciones en España para el 'popular' Rajoy, pero el rompecabezas del Gobierno sigue". La Stampa recoge: "Victoria del PP sin mayoría, el PSOE segunda fuerza y Podemos fracasa".