Un joven de la CUP intenta boicotear un mitin de Rivera en Barcelona

Un joven gritando "independencia socialismo", con el puño en alto y tirando octavillas de la agrupación Arran de la CUP, ha interrumpido la intervención del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en un mitin en el barrio de Nou Barris, en Barcelona. El joven ha sido expulsado por los miembros de seguridad del recinto vallado de la plaza donde tiene lugar el acto de campaña mientras un señor mayor le golpeaba indignado por intentar reventar el mitin.

Después, las personas que estaban escuchando a Rivera han arrancado a corear "yo soy español, español" y también "libertad, libertad". Una vez zanjado el incidente, Rivera ha retomado la palabra recordando que a él le han amenazado de muerte y que Ciudadanos ha crecido en este ambiente de "escraches y pintadas".

Rivera reta a CDC y a ERC

El candidato de C's a las elecciones generales ha retado a CDC y a ERC "a contar los votos" que consiguen estas dos formaciones independentistas en los comicios del 26 de junio. "Somos más los catalanes que queremos reformar España que los catalanes que quieren romper España", ha exclamado ante más de medio millar de asistentes, en un acto en el que también han participado el candidato del partido por Barcelona, Juan Carlos Girauta, y la líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas.

Rivera ha insistido: "Vamos a contar votos. A ver cuántos tiene la exitosa CDC y cuántos votos suma con ERC. Vamos a contar votos a ver cómo salen las cuentas", ha dicho en referencia al apoyo al independentismo en las urnas el 26 de junio. Ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su antecesor, Artur Mas, que "abandonen la vía separarista y opten por la concordia" y ha dicho que la moción de confianza a la que Puigdemont se presentará puede dar la oportunidad de que Arrimadas presida el Govern.

Albert Rivera ha dedicado buena parte del mitin a cargar contra Unidos Podemos y contra su líder, Pablo Iglesias: "Quien quiera un cambio a peor que vote a Iglesias, lo tienen muy fácil". Frente a esta opción que considera populista, Rivera ha exaltado el cambio a mejor que para él considera que es su partido: "El cambio llegará si C's es capaz de llegar a acuerdos de Gobierno gobernando con otros. Sólo con C's nos aseguraremos que este cambio es mejor".

También ha pedido tanto a Iglesias, como a los líderes de las candidaturas del PP y del PSOE, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que "no piensen tanto en sillones", y ha reclamado que el voto útil es el de C's porque es el que tiene capacidad para llegar a acuerdos con otros partidos para formar Gobierno

Rivera ha pedido a los votantes impedir "que el populismo llegue al Gobierno" --en referencia a Unidos Podemos-- pero también evitar que el inmovilismo que achaca a PP y PSOE sumerja a España en la decadencia. "Vamos a propiciar un cambio con cosas tan revolucionarias como que quien es corrupto vaya a la cárcel y que al que paga los impuestos cada día se le reconozca", ha ironizado Rivera.

Girauta, por su parte, ha alabado a Rivera y ha dicho que "España necesita un presidente que no tenga mochilas, que no tenga hipotecas y al que no se le pueda agarrar por las partes blandas por cuestiones del pasado".