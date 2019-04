Maíllo: "La propuesta inicial de Rajoy es la de pactar con el PSOE"

"En estos momentos hay una responsabilidad compartida por parte de todos. Al no haber mayoría absoluta la capacidad de diálogo del primero es muy importante, pero la responsabilidad de los demás está sobre la mesa", destaca Maíllo. Sobre la posibilidad de que el PP proponga otro candidato que no sea Mariano Rajoy, cree que los ciudadanos "han hablado con mucha contundencia" en las urnas eligiendo a Rajoy y no valoran esa opción.

Considera que no se puede caer en los mismos errores en los que se cayeron en diciembre: "reuniones sin sentido y espectáculos de idas y venidas". Sobre el encuentro de Mariano Rajoy con Fernando Clavijo presidente de Coalición Canaria, asegura que haber dejado de lado a Nueva Canaria responde a un "criterio de menos a más". No descartan ninguna reunión pero les interesa llegar al acuerdo cuanto antes y cuantas más formaciones políticas se unan mejor.

Valoran la disponibilidad al diálogo y ve normal que cada partido político plantee sus propuestas de máximos. Sobre un posible pacto con el PNV recuerda que el PP ya pactó con este partido en el año 1996. Cree que la propia dinámica electoral en el País Vasco va a marcar el contenido del acuerdo y la posición del PNV con el PP.

Sobre las quejas de Albert Rivera aludiendo a que Mariano Rajoy aún no se ha puesto en contacto con su formación, Maíllo considera que llegará su turno y cree que "no hay que tener prisas ni ansiedad", están en los primeros contactos y éste será importante para el día a día.