EL PDeCAT lleva la grabación de Bonvehí a la Fiscalía y pide cuentas a ERC

El PDeCAT ha anunciado que llevará a la Fiscalía la grabación y difusión de una conversación de su coordinador organizativo, David Bonvehí, y ha pedido cuentas a ERC porque en la grabación aparecen dos dirigentes republicanos locales.

El PDeCAT pide cuentas a ERC

Bonvehí ha comparecido ante los medios de comunicación con la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en Manresa, la población donde, el 31 de marzo, tuvo lugar la reunión de partido en la que su coordinador apuntó, entre otros escenarios, la posibilidad de que en un referéndum el 'sí' fuera derrotado y el PDeCAT optara por un candidato "autonomista".

Marta Pascal ha explicado que ha conversado con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre unos hechos "graves, que son un despropósito y afectan a la ética y a cuestiones que afectan a un sistema de valores, que algunos están dispuestos a traspasar, no sabemos si para hacer daño a quién o a qué". "Nos resistimos a aceptar que algo así se haya producido en el marco de la política catalana en general", ha señalado Pascal, y ha asegurado que están "desolados". Sin embargo, la dirigente del PDeCAT ha subrayado también que lo ocurrido "no afecta a la unidad de Junts pel Sí, ni al proceso" soberanista en Cataluña.

Como el diputado en el Congreso de ERC Joan Tardà ha dicho que reconoce en la grabación a dirigentes locales republicanos -la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Manresa, Mireia Estafanell, y el excandidato de los republicanos en la capital del Bages, Pere Culell- el PDeCAT ha trasladado a Esquerra su "desánimo" por esta situación y les han pedido que tomen cartas en el asunto. "Les hemos pedido que aclaren los hechos y, si fuera el caso, que ERC asuma las decisiones que le correspondan", ha afirmado Pascal que ha recordado: "Esquerra actuó con mucha contundencia en el caso Vidal y esperamos que también lo hagan ahora, si es el caso".

El juez y exsenador de ERC Santiago Vidal dejó el escaño al publicarse declaraciones suyas según las cuales contaban con datos fiscales de los catalanes. "Somos socios de gobierno, compartimos hoja de ruta y no habrá problema", ha querido dejar claro Pascal que, sin embargo, ha advertido: "no nos dejaremos intimidar".

"En política no vale todo", ha agregado, además de aprovechar su comparecencia para expresar su malestar por las declaraciones del portavoz de ERC, Sergi Sabrià, que les acusó de poner los intereses de partido por delante de los de Cataluña. Pascal ha expresado todo su "apoyo y cariño" a Bonvehí y ha defendido la necesidad de "prever todos los escenarios".

Precisamente, el coordinador organizativo ha reiterado hoy la tesis que tanta polémica ha suscitado entre los independentistas al considerar que su cargo le obliga a contemplar todos los escenarios. "Es evidente que las palabras son las mías, me ratifico en todo lo que dije", ha afirmado antes de hacer profesión de independentismo: "he sido, soy y seré independentista".

Ha explicado que un escenario posible, aunque "desastroso" para ellos, sería que no hubiera mayoría independentista en un hipotético referéndum y, en ese escenario, se convocarían unas "elecciones autonómicas normales" a las que el PDeCAT optaría con un candidato que les permitiera "caminar hasta lograr la independencia".

"Soy diputado autonómico, secretario de organización y me sentí indefenso y vulnerados mis derechos personales, como a la intimidad, al honor, a la imagen y a la reputación", por todo lo cual el martes, día 18, pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que proceda "a identificar al autor de la grabación y al responsable de su distribución".

David Bonvehí ha explicado que él no se ha puesto en contacto con nadie de ERC y al ser preguntado por esta cuestión se ha limitado a afirmar: "no tengo ningún comentario a hacer en este sentido". "Creo sinceramente que la independencia no se gana así, sino con lealtad y confianza entre los independentistas y también entre partidos que compartimos gobierno y hacemos juntos un proceso", ha reflexionado.

Poco después de que terminara la rueda de prensa, ERC ha divulgado un comunicado en el que ha asegurado que no ha tenido "ningún tipo de relación" con la filtración de la conversación de David Bonvehí, y ha achacado la misma a "los enemigos del referéndum" soberanista en Cataluña.