El dimisionario presidente del PP de Palma niega tener relación con la trama de corrupción de la Policía Local

"Quiero anunciaros que presento mi dimisión como presidente del PP de Palma de forma voluntaria porque considero que es lo mejor para mi partido, nunca he antepuesto mis intereses personales a los del Partido Popular", ha dicho Rodríguez en rueda de prensa tras conocerse esta mañana su dimisión como presidente del PP de Palma.

Junto a Rodríguez también han dimitido Álvaro Gijón y Sandra Fernández, secretario general y vicesecretaria de Organización del PP de Palma, al ser cargos de elección directa por parte del presidente.

Sus dimisiones tienen relación con la investigación judicial por una presunta trama corrupta en la Policía Local que lleva el juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que levantó el secreto de sumario la semana pasada con un auto en el que se refiere a Rodríguez como el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" ideado en la Policía Local para servir a los intereses del partido.

"Siento total y absoluta indefensión (...) Solo quiero poder vivir en libertad y seguridad jurídica", ha indicado Rodríguez, que se ha quejado de que no ha podido declarar ante el juez a pesar de haberlo solicitado en tres ocasiones.

"Niego cualquier tipo de vinculación con la presunta trama de corrupción de la Policía local y también de la que se anuncia en la prensa de otros departamentos del Ayuntamiento de Palma, y niego evidentemente haberme beneficiado de ningún tipo de favor sexual y afirmo que nunca he solicitado a lo largo de mi vida servicios de prostitución", ha insistido Rodríguez.

Ha recordado que no está imputado en la causa y ha negado que la dirección nacional del PP le haya pedido su dimisión, aunque ha admitido que ha dado las explicaciones que se le han pedido. La dirección nacional del partido ha designado una gestora que desde hoy se hará cargo del PP de la ciudad.

"No sé los hechos de los que se me acusa, no he podido declarar ante el juez, no he podido hacerlo", ha dicho Rodríguez, quien ha negado haber "creado una estructura ni en la política local ni el Ayuntamiento de Palma en base a intereses personales y partidistas".

El juez detalla en un auto de prisión preventiva dictado el pasado febrero para uno de los agentes investigados que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido".

Según el magistrado, "el artífice en la sombra del organigrama corrupto que se pretendía organizar" mediante la filtración de exámenes y con los nombramientos para determinados puestos "sería José María Rodríguez", a quien achaca que "pretendía indiciariamente rodearse de un grupo de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el escalafón policial.