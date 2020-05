El contundente mensaje de Patxi López a todos los políticos tras la bronca con Vox: "Ya está bien"

Después de pedir disculpas por su enfrentamiento con Iván Espinosa de los Monteros durante la Comisión de Reconstrucción por el coronavirus, Patxi López ha pedido reflexionar a todos los políticos con este discurso:

"Vuelvo a hacer una reflexión que si no la quiere entender nadie, lo lamento. Llevo media vida escoltado por defender la libertad. Y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le da la gana. Pero debemos hacer una reflexión de si debemos decir lo que nos da la gana sobre todo en todas partes.

Podemos decir lo que nos dé la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión, pero no sobre cualquier cosa. Porque entonces para qué venimos aquí, ¿para reproducir los insultos y descalificaciones que ya tienen lugar en otros escenarios?¿Es que no entendemos nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión? Por favor.

Un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. Debemos venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender que espera la gente de nosotros. No espera que estemos todo el día en la crítica, el insulto, el y tú más...Ya está bien.

Un poco de entender para qué nos eligen. Si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la política es este. Es este. Si no, es que no servimos para nada. Y ya sé que a todos nos da la gana decir lo que nos da la gana decir todo el rato. Pues no. Lo siento.

Debiéramos de ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura de las circunstancias. Y vuelvo a disculparme. Yo. Porque no lo he hecho bien".