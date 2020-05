Pablo Echenique y Gabriel Rufián califican las caceroladas contra el Gobierno de pijos con los palos de golf

La polémica ha saltado después de varios días de protestas en varias ciudades, particularmente en Madrid, donde grupos de personas se congregaron en la zona de Núñez de Balboa sin guardar la distancia exigida, para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la pandemia del coronavirus, al grito de "libertad", y con una sonora cacerolada.

"Cayetanos de clase alta con palos de golf"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado que las autoridades actúen contra las protestas de "cayetanos" de "la clase alta" -como las ha definido el dirigente 'morado'-, que se están produciendo desde hace varios días en el Barrio de Salamanca de Madrid, porque ponen "en peligro" a la población por "saltarse las normas" del confinamiento. "Por muy ridículas que sean las 'manifestaciones" de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar", ha exigido en un mensaje en Twitter. "Se me está llenando Twitter de trolls que se tragaron el bulo aquel de que yo vivía en un piso de lujo del barrio de Salamanca. Me causan ternura. Son como terraplanistas que se creen muy listos y los timan por todo lo alto casi sin esfuerzo", ha afirmado. Posteriormente, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, Echenique se ha dirigido directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que rectifique y que las autoridades actúen", ha enfatizado.

"Las caceroladas las inauguró Podemos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, justificó las caceroladas en algunos barrios de Madrid contra el Gobierno de España, recordando que “es una forma pacífica de protestar que inauguró Podemos contra el Rey”.

Vox invita a manifestarse en barrios "más ricos" como el Pablo Iglesias

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado a protestar en la calle a todos los ciudadanos que estén descontentos con la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, respetando la distancia social y las normas sanitarias, a la vez que ha acusado al Gobierno de enviar a la Policía Nacional a intentar "amedrentar" a esos manifestantes. Vox se ha desvinculado de las protestas callejeras que están surgiendo en algunas ciudades españolas, sobre todo en Madrid, ha recordado que las únicas manifestaciones promovidas por Vox son las convocadas el sábado día 23 en todas las capitales de provincias, a las que han llamado a los ciudadanos a acudir en sus vehículos particulares.

Espinosa de los Monteros ha aludido directamente a las críticas del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y le ha recordado que él vive en el barrio de Madrid que está protagonizando las protestas. "Igual le molesta que sus vecinos se manifiesten", ha ironizado señalando también que igual las concentraciones se extienden estos días a otros barrios "más ricos" como el de Pablo Iglesias, en la zona norte de Madrid, Galapagar.

Protestan porque no pueden ir al club de golf

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que en las protestas contra el Gobierno que se están realizando a diario en el barrio de Salamanca de Madrid no se cumplen las restricciones sanitarias y echa en falta la intervención policial: "Si llegan a llevar esteladas, les muelen a palos". En declaraciones en el Congreso, ha dicho que "los únicos disturbios y protestas" se están produciendo en distritos de alto nivel económico de Madrid, que define como "pijos". Según el independentista, se trata de protestas "alegales, por no decir ilegales", en las que se están incumpliendo las normas de confinamiento y se protesta por no poder "ir al club de golf".

Manifestarse un "ratito"

En la polémica también ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a propósito de una pregunta en la Asamblea de Madrid: "Aprovechan el mando único para que las familias enceradas no puedan salir a manifestarse un ratito, en su calle". Piensa que dada la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, cuando se pueda salir a la calle las concentraciones que se han producido en la calle Núñez de Balboa, en comparación a lo que se va a producir, "les va a parecer una broma".

Intervención policial

La Delegación de Gobierno en Madrid desplegará un dispositivo en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca para hacer cumplir la ley después de que en la última cacerolada trece vecinos fueran identificados para propuesta de sanción por saltarse la obligación de mantener un distanciamiento social durante la protesta que se produzco ayer contra el Gobierno.