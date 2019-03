Echenique, sobre la polémica de Monedero: "Si hubo fraude tendrá que decirlo Hacienda"

A falta de las explicaciones del principal implicado, Juan Carlos Monedero, el candidato de 'Claro que Podemos' en Aragón Pablo Echenique se ha mostrado prudente en Espejo Público sobre la declaración complementaria que habría presentado Monedero para regularizar los 425.150 euros que su empresa cobró de diversos trabajos de asesoramiento a países latinoamericanos.

Echenique ha considerado que "está muy bien que sin Juan Carlos ha detectado que la manera en la que había cumplido sus obligaciones con Hacienda no era la correcta, lo hya subsanado". No quiso extenderse más el miembro de Podemos porque aseguraba no tener datos " y creo que es mejor esperar a que él de declaraciones". Lo que sí ha querido matizar a los contertulios es que "defraudar es una palabra muy fuerte y eso lo tendrá que decir Hacienda o la Justicia. No creo que un fraude se pueda decidir en una mesa de debate".

"A Pablo Iglesias lo veo viviendo en la Moncloa"

Echenique reiteró que evita "emitir una opinión contundente en estos momentos porque no dispongo de todos los datos en cualquier caso creo que es muy legítimo opinar y garantizo que Podmeos está lleno de opiniones discrepantes".

Preguntado sobre si ve viviendo a Pablo Iglesias en la Moncloa, Echenique ha contestado rotundamente: "Lo veo yo y lo ve gran parte de la población española".

También se ha pronunciado sobre el abandono de Tania Sánchez de IU y los rumores que apuntan a que podría formar un nuevo proyecto político que se englobase en Podemos. Para el aragonés "lo que ocurre en IU forma parate del momento que estamos viviendo, una época de política acelerada, de cambio y un momento en el cual una manera de hacer política está finalizando". Eso sí ha asegurado que no le gustaría que la formación hasta ahora liderada por Cayo Lara desapareciese por "es un partido que tiene cosas que aportar al cambio".

Pablo Echenique se encuentra en Madrid porque va a participar en una protesta frente a la Moncloa para apoyar a los afectados por la talidomida en España, porque asegura que "en este país las personas con discapacidad son ciudadanos de tercera, sufrimos una discriminación económica brutal y el apoyo que debíamos recibir del Estado no lo recibimos ni lo hemos recibido nunca".