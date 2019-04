Echenique afirma que "hay que hablar con todo el mundo", aunque matiza que hay que revisar puntos de materia económica

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha explicado en Espejo Público que a él nunca nadie le ha obligado a seguir las técnicas que se han revelado en un informe interno del partido, aunque explica que todos los portavoces reciben consejos de comunicación y añade que depende de la persona se aceptan o se actúa de manera espontánea.

Sobre las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena quien dijo "me parece que son niños grandes jugando a ver quién coge la pelota", Echenique dice que está de acuerdo con la alcaldesa y subraya "hay que hablar con todo el mundo", porque cree que hay muchos puntos en el acuerdo con Ciudadanos que comparten con su formación, y dice que en Aragón hablan todas las semanas con Ciudadanos, aunque es más difícil ponerse de acuerdo respecto a la política económica, porque considera que en ese ámbito es "completamente opuesta".

Preguntado sobre la carta de Íñigo Errejón a los militantes tras la dimisión en bloque de nueve cargos de Madrid, Echenique explica que no hay diferencias con la dirección y señala que Iglesias y Errejón se llevan bien y dice que ha visto "exageraciones" a partir de este hecho.

Sobre si Pablo Iglesias "suma o resta", Echenique responde que "Podemos seguramente no existiría si Pablo Iglesias no hubiera empezado a decir 'verdades como puños'" y valora esta cualidad del líder de su formación. Además prosigue que le encantan todos los miembros de Podemos y no desvela si tiene mejor relación con Iglesias o con Errejón.

La encuesta de un medio nacional revela que en caso de la celebración de unas nuevas elecciones, Ciudadanos tendría hasta 20 escaños más y se le castiga a Podemos que tendría casi diez escaños menos. Echenique dice que se toma las encuestas "con prudencia". Añade que "no estamos pensando en lo electoral" y cree que "no sería muy buena idea" pensar en unas elecciones porque lo principal es "acabar cuanto antes con las políticas del PP".

Echenique dice que "creo que sería malo para la ciudadanía que los partidos estemos pensando de represalia hacia otras fuerzas políticas", en alusión al planteamiento del PSOE de retirar su apoyo a los gobiernos de Podemos en las comunidades autónomas y reitera que desde su formación han puesto por delante "las políticas y el bien común". Dice que no entendería que alguna fuerza política "actuase en base a este tipo de represalias" y afirma que en Aragón el gobierno continuará con el apoyo de Podemos.