Un doctor en Relaciones Internacionales, sobre la información filtrada a EEUU: "Es común que unos estados aunque sean socios se intenten espiar"

Una de las noticias del día es la detención de dos agentes del CNI por filtrar información a Estados Unidos. Muchos se hacen muchas preguntas. ¿Cómo Estados Unidos, país socio, pide a los espías españoles información? El doctor en relaciones Internacionales y director de Universae, Manuel Gazapo, ha atendido a Antena 3 Noticias para esclarecer muchos puntos de este tema.

Gazapo explica que dentro de las relaciones internacionales es "tristemente pero muy común el que unos estados aunque sean socios se intenten espiar o tengan fuentes de información o fuentes de datos que les permitan adelantar análisis de Inteligencia". "Esto forma parte del juego de la geopolítica", detalla. Sobre el tipo de información, señala que "lo que pueda interesarle o no a EEUU pueden ser múltiples" cosas.

Sobre la motivación de estos dos agentes del CNI, "no se sabe todavía". "No lo podemos conocer. Posiblemente nunca lo conozcamos y así debe ser. Los precedentes nos indican que muchas de este tipo de personas, ya no solo en España, son muy pocos. Los servicios de Inteligencia han trabajado de manera eficiente, eficaz y de una forma ágil. Han conseguido parar esta supuesta fuga", aclara.

"Estas personas pueden moverse por motivos económicos, por ideología o por otro tipo de cuestiones. Lo que han cometido es una alta traición y pueden ser condenados hasta 12 años de cárcel. Las motivaciones pueden ser tantas como seres humanos hay en el planeta. Lo importante es la detención de los mismos".

El contenido de toda la cuestión

¿Conoceremos algún día de que trataba todo esto? El experto apunta que "si se hace el trabajo adecuadamente" no sabremos el contenido de toda esta cuestión. "Este tema debe de no trascender. Debe de finalizarse. Los que tengan culpa deberán pagar por ella", esgrime Manuel Gazapo.

El experto quiere aclarar que " nuestros servicios de Inteligencia, al igual que los Miembros y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas son profesionales, impecables y trabajan con lealtad, constancia, discreción y sacrificio. Un ejemplo de ello es que hace muy poquito tiempo se cumplieron 20 años de la muerte de 7 agentes del CNI en Irak".

En el sentido de las medidas de contraespionaje, asevera que "como tal, ningún funcionario debe escapar de nada. Porque nadie está condenado a nada". "Son trabajadores del estado Español. Al igual que todos trabajamos para una entidad. Existen unos controles de rendición de cuentas, unos controles de seguridad. Por supuesto y así debe ser. Pero a la par no tienen que existir. Por desgracia como el ser humano siempre es el factor más débil de la cadena, han de implementar estos controles".