Diversidad de opiniones sobre la españolidad de Olivenza: "Somos españoles de arriba a abajo"

El contencioso por Gibraltar lleva siglos abierto y ahora Portugal desentierra otro que parecía agotado después de que su ministro de Defensa, Nuno Melo, reclame la soberanía de Olivenza. Asegura que "debería ser entregada" a Portugal. Se trata de una localidad situado en la parte occidental de la provincia de Badajoz, en Extremadura.

Este contencioso se remonta al año 1297 cuando la Corona de Castilla la entregó a Portugal. Sin embargo, volvió a manos de España en 1801, con la firma del Tratado de Badajoz. Los vecinos de la zona tienen diversidad de opiniones al respecto.

En Portugal persiste una reivindicación de que es territorio luso y que el país español incumple lo establecido posteriormente en el Congreso de Viena de 1815. Desde entonces, la cuestión ha permanecido alejada de la agenda política en las últimas décadas aunque la postura oficial tradicional de Portugal ha sido la de defender su soberanía sobre Olivenza.

Para la mayoría de sus habitantes, la localidad y ellos son españoles. "Portugal me encanta, pero qué va a ser portuguesa", dice una vecina. "Nosotros somos españoles de arriba a abajo", dice otro. Sin embargo, no todos los tienen tan claro. "Estamos muy contentos de haber sido portugueses y de la cultura que tenemos", dice otra vecina. Y es que sus apellidos tienen raíces lusas y los oliventinos pueden tener doble nacionalidad. "Me parece que es un beneficio muy importante", dice otro.

Al otro lado, en Portugal, los vecinos dicen que "no queremos guerras". "Del río para abajo es España", dice uno. "Nos visitamos como hermanos, nada más", dice otro.

Nuno Melo: Olivenza es portuguesa

El ministro de Defensa luso defendió que Olivenza es portuguesa. "Olivenza es portuguesa, naturalmente. Y no es ninguna provocación", afirmó Melo, que insistió en que "por tratado, Olivenza deberá ser entregada al Estado portugués" y que Portugal "no renuncia" a sus derechos.

Tras estas declaraciones, ni el gabinete del primer ministro ni ningún otro miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Sin embargo, sí han levantado críticas entre la oposición, como las del líder socialista, Pedro Nuno Santos, que las calificó de "muy graves". A Santos le pareció "inusitado que un ministro de Defensa haga una declaración con ese peso, esa importancia y ese impacto en las relaciones diplomáticas con España, y eso no sea articulado con el ministro de Exteriores o con el primer ministro".

Defienden la españolidad de Olivenza

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la "españolidad" de la localidad y afirma que es "una discusión que ni siquiera está sobre la mesa". "Desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión", ha espetado.

"A mí me parece un debate que no toca. Es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa. Olivenza es española desde 1801 y lo va a seguir siendo", ha sentenciado. En este punto ha defendido también la relación con Portugal, que es "fantástica". "Nosotros tenemos una relación con Portugal fantástica, especialmente en Extremadura", ha señalado.

El alcalde de la localidad, Manuel José González Andrade, ha instado al ministro a abandonar los "discursos que levanten muros y provoquen divisiones". "Olivenza tiene una historia compartida de la que se siente muy orgullosa porque nos hace únicos", ha asegurado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com