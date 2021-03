El diputado del Partido Popular Carmelo Romero ha pedido perdón a Íñigo Errejón después de espetarle en la sesión de control al Gobierno un "vete al médico" cuando el líder de Más Madrid preguntaba al Ejecutivo por la salud mental.

Durante la intervención de Íñigo Errejón se han escuchado risas y en medio el comentario de Carmelo Romero por el que ha pedido disculpas a través de un mensaje publicado en su red social Twitter.

"Pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al Gobierno. Ha sido una frase desafortunada". Romero asegura que no fue su intención aludir a ni a los enfermos ni a las familias de las personas con enfermedades mentales "a quienes reconozco su dolor y a los que siempre he intentado ayudar desde mis distintas responsabilidades".

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también condenó en esta red social la actitud jocosa ante la intervención de Errejón. "Ha sucedido ahora mismo en el Congreso. Cuando concluía la intervención de @ierrejon sobre problemas de salud mental, desde la bancada del PP le han gritado: “¡vete al médico!”. Un desprecio lamentable hacia las muchas personas que los sufren. Me ha producido auténtica vergüenza".