Una diputada de Podemos provoca una polémica al pedir que le abran la Sala de Autoridades de un aeropuerto

EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA

La diputada de Podemos Victoria Rosell se disponía a viajar a Madrid cuando pidió que le dejaran acceder por el 'fast lane', un carril rápido con el que se ahorra tiempo en el control de seguridad del aeropuerto. Un técnico le explicó que este procedimiento no estaba abierto porque no había cola para acceder al avión por el acceso habitual. Según el Real Decreto de 1983, la utilización de estas salas no está permitida a los diputados.