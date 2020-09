La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las críticas que durante toda la mañana ha escuchado del resto de grupos de la Asamblea a su gestión durante la pandemia del coronavirus.

La oposición incluso ha asegurado que está trabajando ya en conseguir los "votos" y la mayoría "necesaria" para sacar adelante una moción de censura contra la presidenta que ha dirigido : "Un gobierno fallido, insonsistente y censurable".

Defiende a Gabilondo

Isabel Díaz Ayuso sólo ha tenido palabras amables para el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo: "La única persona que ha venido a la Puerta del Sol con propuestas" pero "no lo diré mucho porque puede perjudicarle, en su partido, no insulta lo suficiente para estar entre las filas de sus siglas".

A los demás les ha reprochado que : "Lo único que pretenden es descontextualizar las cifras" . Parece que sólo hay contagiados en Madrid, ha dicho la presidenta, o que haya muertos y problemas sanitarios en la Comunidad de Madrid: "es deleznable".

"Llevo 4 o 5 horas escuchando todo tipo de barbaridades , de mezquindades y de injusticias" ha asegurado la Presienta Regional.

"¿O es que el virus lo fabriqué yo?"

Eso preguntaba Isabel Díaz Ayuso a los portavoces de la oposición: "¿No les da vergüenza?" y les ha reprochado que no hayan hecho ni una sola propuesta en positivo: "Pero si ustedes gobiernan en la Moncloa, la mayoría, si tienen todas las recetas y soluciones por qué no se las han transmitido a sus jefes, a los que no les han hecho ni una sola crítica" y cuestionaba; "¿De verdad que el señor Sánchez o el señor Iglesias, lo han hecho todo bien?".

Díaz Ayuso se ha calificado como una persona libre para condenar o para criticar lo que el Gobierno de España está haciendo mal "porque no le debo el puesto a nadie que se sienta en la Moncloa"

En redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que está sufriendo " una evidente campaña de desprestigio político y personal. Y me importa poco siempre que esa campaña se dirija única y exclusivamente contra mí.

Lo que no voy a tolerar es que se ofenda a esta región y a los madrileños"