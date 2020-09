Día de Melilla 2020: ¿Por qué se celebra el 17 de septiembre?

Como cada 17 de septiembre se celebra el Día de Melilla, y desde hace 523 años, los melillenses se despiertan con un día festivo en su calendario laboral, el cual se corresponde con la conmemoración de la conquista de Melilla, para España, en el año 1497 por Pedro de Estopiñán y Virués, emisario del Duque de Medina Sidonia.

Este año 2020, aunque la celebración no será parecida a la de otros años por culpa de las restricciones sanitarias impuestas debido a la pandemia mundial del coronavirus, esta ciudad ubicada a casi doscientos kilómetros de la península compensará, esa distancia geográfica y la falta de actos populares, con un gran sentimiento de españolidad.

Una fecha con algo de 'discordia'

Con la celebración del Día de Melilla se recuerda el que puede ser uno de los hechos más importante de la historia de esta ciudad. Y es que según narra la historia, el 17 de septiembre de 1497, Pedro Estopiñán entró en la ciudad, que estaba abandonada y destruida por disputas previas entre los reinos de Fez y Tremecén. En ese momento, el gobierno de la ciudad pasó a manos del Duque de Medina Sidonia y, posteriormente, a partir de 1556, a la corona española.

No existen dudas de que el día de este acontecimiento fue un 17 de septiembre, pero el año no está claro al cien por cien, ya que el año de la llegada de Estopiñán y las tropas del duque al territorio melillense no se encuentra especificado en ningún documento.

Otros consideran que el Día de Melilla debería pasar a ser el día 13 de marzo, fecha en la que esta ciudad se convirtió en ciudad autónoma gracias al Estatuto de Autonomía, no obstante esta propuesta no ha llegado a un consenso concreto, por lo que se sigue manteniendo el 17 de septiembre como la festividad oficial.

Por esto, oficialmente y más allá de las especulaciones que dicen que en realidad puede que Melilla fuese española desde un año antes de la fecha que conmemora su conquista, este año se celebrarán 523 años de aquella fecha, dando por hecho que la incorporación a España sucedió oficialmente en 1497.

Pocas celebraciones en 2020

Las festividades que se den durante el Día de Melilla de 2020, poco tendrán que ver con las de otros años, en los que las gradas de la Plaza de Armas se llenaban de melillenses que acudían a celebrar el Día de Melilla durante el acto institucional.

Si bien se mantendrán pequeños actos institucionales, para no dejar pasar por alto tan importante fecha para Melilla y sus ciudadanos, las medidas de prevención impuestas para frenar al coronavirus reducirán todo a la mínima expresión.

En ediciones anteriores, las fiestas se extienden por unos 4 dias aproximadamente, destacándose de este calendario de eventos el acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad, concedidas el día 16 de septiembre a ciudadanos y/o agrupaciones ilustres de la ciudad autónoma por su contribución al crecimiento, bienestar y desarrollo de Melilla.

El propio día 17 se suele iniciar la jornada conmemorativa con una ofrenda floral en la estatua de Pedro de Estopiñán, situada en Melilla la Vieja, y posteriormente se da uno de los momentos más simbólicos: el izado de banderas a cargo de los premiados con la Medalla de Oro.

Este año, aún sin confirmaciones sobre cómo se va a desarrollar este festivo, tocará esperar a ver cuáles de estas tradiciones se mantienen durante la celebración del Día de Melilla. ¡Felicidades melillenses!