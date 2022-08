Desestimada la querella de Vox que acusaba a Echenique de incitar disturbios en 2021

La querella presentada por Vox contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, queda finalmente en nada. Tras la inadmisión del juez José Luis Calama por considerar que no hay indicio alguno de que los disturbios estén vinculados a la formación morada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma la decisión.

La Justicia indica que no ve relación alguna de Unidas Podemos con los desórdenes públicos denunciados sobre las manifestaciones que apoyaban al rapero Pablo Hásel. Vox acusaba al partido de la coalición del Gobierno de incitar a cometer delitos relacionados con los disturbios tras publicar un tuit sobre los incidentes en varias ciudades durante las manifestaciones.

Dicho mensaje de Twitter del 17 de febrero de 2021 ponía: "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia".

Inadmitida la querella contra Pablo Echenique

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de la formación de Santiago Abascal, llevó el caso a los Juzgados de Madrid. Alertó de que podría resultar acreditada una conexión con presuntos actos terroristas u organización criminal la actuación del portavoz. Por ello, consideró que el caso debería llevarse a la Audiencia Nacional o Tribunal Supremo.

Pese a los esfuerzos de Vox, la Justicia no coincide con ellos y desestima el recurso presentado contra la decisión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional de no investigar a los denunciados. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la denuncia al considerar que la formación no aportaba ni un solo dato objetivo "mínimamente sólido".