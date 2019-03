El PP descarta que su programa electoral incluya la reforma de la Constitución

RUEDA DE PRENSA DE PABLO CASADO

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, ha informado de que el partido no incluirá en su programa electoral la reforma de la Constitución porque no es su prioridad y tampoco la de los ciudadanos. Del mismo modo, ha negado que su partido sea "inmovilista" y ha insistido en que hablarán de "cualquier reforma" que se proponga pero que ellos no la plantearán.