Desacuerdo de los partidos sobre la celebración de debates y su formato

Mientras su foto, de enormes dimensiones, cuelga en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, Pedro Sánchez, metido de lleno en pre-campaña, asegura que sí está dispuesto a un debate a 4 para “debatir con todos, sobre todo y sin cortapisas”.

Pero el candidato de Ciudadanos no termina de creerse al secretario general de los socialistas. En Espejo Público, Albert Rivera, dice que Sánchez y Rajoy tratan de blindar el bipartidismo por miedo. “Si se piensan que los españoles, excluyendo a Ciudadanos o Podemos de un debate, van a dejar de votarlos, se equivocan”, afirma Rivera.

Podemos ha mandado una carta en la que reta a los otros 3 candidatos al debate aunque reconocen que no están en la misma posición. [[LINK:INTERNO|||20151013-NEW-00723-false|||“No estamos todavía en condiciones de ganar estas elecciones]], pero eso no quiere decir que no estemos preparados para gobernar”, según Carolina Bencasa, portavoz de Podemos.

El PP no se opone a un debate a 4, pero defiende un cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez que son quienes han protagonizado esta legislatura. Y si es para debatir con Albert Rivera o con Pablo Iglesias quien se ofrece es el portavoz popular en el congreso.

“No sé porque el señor Rivera no va a debatir conmigo. No creo que le dé miedo. Estoy dispuesto a un cara a cara con el señor Rivera, o con el señor Iglesias. No creo que me desprecien”, ha dicho Rafael Hernando. Antena 3 ya ha propuesto a los partidos que celebren aquí varios cara a cara y un debate a 4.