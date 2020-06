"No lo dejaría... Se parecía a mi hijo": la historia del turista británico que consoló a un niño herido durante el atentado de Las Ramblas

Una muestra más de solidaridad y heroicidad por parte de una de las víctimas de los atentados en Cataluña. En este caso se trata de un turista británico de 44 años llamado Harry Athwall, procedente de Birmingham, que no dudó en ayudar durante el atropello masivo de Barcelona.

Este héroe particular consoló a un niño que fue golpeado por la furgoneta que hirió a centenares de personas y dejó a al menos 14 muertos de distintas nacionalidades.

El británico se encontró con el niño tirado en el suelo, herido gravemente en una pierna y casi sin poder respirar: "No le detectaba el pulso", ha declarado el británico al 'Daily Mail'. Athwall no lo dudó y decidió tranquilizar al menor porque le recordó a su propio hijo.

"La policía me decía que me moviera, pero no lo dejaría a pesar de que todo el tiempo pensaba que los terroristas podían regresar. Se parecía a mi propio hijo", ha dicho Athwall al rotativo británico.