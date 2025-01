El PP defiende sus acuerdos con Junts siempre que se respete la Constitución y el PSOE lo acusa de generar crispación

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha desglosado la situación en la que se encuentran las relaciones con las formaciones políticas de Vox y Junts.

En una entrevista concedida al periódico ESdiario, Borja Sémper ha defendido los acuerdos con Junts y con otras formaciones siempre que se respete la Constitución y preguntado sobre si se conseguirá esa mayoría del PP con Junts y PNV, el portavoz ha reconocido que la ve muy lejos. "Yo creo que los socios de gobierno de Sánchez lo que están es exprimiendo y le van a seguir exprimiendo hasta el final. Da igual las políticas que se impulsen. Da igual los casos éticos y morales que interpelen a sus socios. Da igual las dificultades por las que atraviesa el gobierno, da igual cómo se vaya resquebrajando la credibilidad del gobierno actual. Los socios, en cuanto puedan obtener algún tipo de rédito, van a seguir exprimiendo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sustenta la gobernabilidad del país, no sobre un proyecto político, sino sobre sus propios intereses. Esto es lo que decimos con otras formaciones políticas. Podemos acordar en tema fiscal y si podemos acordar en temas de vivienda también lo vamos a intentar", ha respondido.

Sobre si hay más contacto con Junts, el Sémper ha asegurado que "nosotros no estamos en una esquina del cuadrilátero; sabemos lo que opinan los demás; sabemos lo que opina Junts; sabemos lo que opina ERC; sabemos lo que opina el PNV. Es nuestra responsabilidad saber qué es lo que piensan el resto de formaciones políticas. Lo que todos ellos también saben es lo que va a suceder con el PP. Con el Partido Popular no se rompen los consensos constitucionales, no se salta la ley y todo discurre por los cauces institucionales ordinarios y edificantes. Y a partir de ahí podemos hacer política. Todos saben que con el PP, con el Partido Popular, y con Alberto Núñez Feijóo, hay territorios y hay terrenos por los que nunca vamos a discurrir", ha puntualizado.

Moción de censura

En cuanto a una posible moción de censura, el popular se ha retrotraído a hace un año. "Hace un año y poco, cuando fue el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, lo que el presidente Feijóo hizo fue ofrecer a los grupos representados en la Cámara, salvo a Bildu, una posibilidad de pacto sobre aquellas materias, sobre aquellos temas que España necesita afrontar para mejorar la calidad de vida de los españoles. Y hablamos de fiscalidad, hablamos de vivienda, hablamos de infraestructuras, hablamos de política social, hablamos de política exterior... Es decir, todas esas políticas abandonadas por este gobierno o en las que si se ha metido este gobierno ha sido para empeorarlo. Y ahí hicimos un ofrecimiento al PNV, a Vox, a Junts. Bueno, lo que hoy estamos haciendo es hacer política desde la oposición para mejorar las cosas. ¿Qué es lo que hemos conseguido con el pacto, con Junts y con el PNV? ¿Qué es lo que hemos conseguido con este último pacto fiscal? Que los españoles paguemos menos impuestos. Esto es bueno. Y el PP no es un partido arrinconado. Que se olviden aquellos que quieren al PP contra la pared en una esquina", ha dicho.

El popular también ha salientado que su partido no mira al resto de formaciones políticas y lo que ofrece a los españoles es una alternativa justificada en que el gobierno de Sánchez es un mal gobierno y que tienen un proyecto político para España que dibuje un país mejor. "Es verdad que lo que nos dice, lo que vemos y lo que sufrimos, es que a nosotros nos ataca tanto Sánchez como Vox. Y entonces nosotros hacemos oposición a Sánchez. Y Vox hace oposición al PP. Y entonces, claro, no nos vamos a despistar y no nos vamos a desviar con los ataques de Vox ni de otras formaciones políticas. Nosotros estamos centrados en cambiar la política en España y para eso tenemos que conseguir ganar las próximas elecciones generales y conformar una mayoría suficientemente de gobierno. Pero Sánchez solo puede irse de dos maneras: o disolviendo las Cortes y convocando elecciones, y esto no lo va a hacer, a mi juicio, porque él cree que se va a poder defender mejor desde el Gobierno de los casos de corrupción que van a acecharle en los próximos meses o con una moción de censura que permita cambiar el Gobierno. Y hoy no dan los números", ha reconocido.

Reacciones PSOE

Por su parte, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha manifestado que España no se merece la oposición que sufre, con un PP que desea que a los españoles les vaya mal y destacó el liderazgo económico de España en Europa, logrando, dijo, un crecimiento seis veces superior a la media de la zona euro en 2023 y cuatro veces mayor en 2024. "El PP, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado un silencio absoluto en cuestiones económicas y acusó a los populares de ser incapaces de formular preguntas en el Congreso ni aportar propuestas concretas. La economía española ha demostrado ser una referencia, pese a los deseos de Feijóo. Crecemos como nunca antes, con previsiones al alza por parte de la OCDE y una creación de más de 500.000 empleos en 2024, lo que sitúa el desempleo en mínimos históricos de los últimos 17 años", manifestó la dirigente socialista a los medios de comunicación en Burgos.

La socialista añadió que el Partido Popular ha perdido la oportunidad de ser una oposición constructiva. "Han preferido imitar los discursos de Vox en lugar de aportar al país. Cinco gobiernos autonómicos han integrado a Vox gracias al PP, demostrando que están dispuestos a renunciar a todo con tal de mantener el poder", ha concluido.

