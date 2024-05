Declaran en la Audiencia Nacional los policías heridos por Tsunami: "Sentí peligro por mi vida"

Las protestas de Tsunami Democràtic tras la sentencia del procès provocaron graves disturbios públicos —llegaron a bloquear el aeropuerto de El Prat—, destrozos por toda la ciudad, e incluso llegaron a herir gravemente a varios policías.

Este martes, el juez del Caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha tomado declaración en la Audiencia Nacional a dos de esos agentes de la UIP (personados en la acusación) cuyos daños llegaron a impedirles volver a trabajar como policías.

"Sentí peligro por mi vida", ha expresado tras su declaración uno de los agentes. "Ha sido la intervención más dura de todas. Nunca habíamos visto algo de tal magnitud", ha añadido visiblemente emocionado en compañía de sus abogados.

Además, este agente herido por un adoquín de grandes dimensiones en el antebrazo que le ha incapacitado, ha mostrado su "confianza" en la justicia incidiendo en que esos acontecimientos no deberían "volver a ocurrir" porque lo ocurrido aquellos días fue "una salvajada". "Todas las mañanas, cuando me levanto, me veo una cicatriz de 18 centímetros. ¿Eso se puede olvidar?, no es sencillo", ha dicho el agente tras ser preguntado por si esta declaración le ayudaría a 'pasar página'.

Los agentes reclaman ser 'víctimas de terrorismo'

El otro agente herido sufrió un traumatismo tras recibir un golpe en el casco. Ambas heridas incapacitantes por lo que han tenido que jubilarse. Dicho agente, que no ha querido hacer declaraciones tuvo que cambiarse de residencia según han explicado sus abogados Ignacio y José María Fuster Fabra. "Estaban convencidos de que querían que hubiera muertos", han explicado, destacando que aquellas protestas tenían un nivel de organización "absoluto".

Según fuentes presentes en la declaración ante el juez los policías han aclaro que las acciones de Tsunami estaban perfectamente coordinadas, y que incluso tuvieron que poner seguridad en el hospital durante su ingreso, ya que temían por más posibles ataques.

Ambos agentes reclaman ser víctimas de terrorismo en la causa, ya que hace meses el propio instructor vio indicios de "terrorismo" en las acciones de Tsunami Democràtic.

García-Castellón ha citado a declarar el próximo 22 de mayo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira —fugada en Suiza— y al jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep LLuís Allay. En un comunicado, los encausados por Tsunami Democràtic han acusado a los jueces de no ser imparciales y estar haciendo un "uso fraudulento" del terrorismo.

