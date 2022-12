Cuenta atrás para Griñán: la Audiencia le da 10 días para entrar en prisión

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE. Griñán llegó a reconocer en el juicio que hubo un gran fraude pero nunca admitió su responsabilidad en la trama que permitió desviar 650 millones de euros.

José Antonio Griñán fue consejero de Economía y Hacienda de Andalucía entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y luego relevó a Chávez como presidente de la Junta hasta 2013. Tuvo la oportunidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para no entrar en prisión hasta que la condena fuese firme. Ese tiempo ha finalizado, por lo que a Griñan se le agota el tiempo.

Desde el día 23 de diciembre tiene diez días para entrar en la cárcel y cumplir su condena de seis años de prisión. La Audiencia de Sevilla no permite al expresidente andaluz esperar en libertad hasta que el Gobierno resuelva la sentencia sobre su indulto.

¿Qué es un recurso de casación?

Un recurso de casación es una apelación extraordinaria ante el Tribunal Supremo, por sentencias firmes de los juzgados inferiores. Mediante el recurso de casación se puede solicitar la impugnación contra una sentencia en un proceso penal

Útimos recursos

El expresidente de la Junta no confiaba en que este último recurso ante la Audiencia de Sevilla pudiera prosperar y tenía ya asumido desde verano que iba a acabar entrando en prisión, según contaban sus allegados. Fuentes judiciales indican que, dadas las fechas en las que la Audiencia debía pronunciarse sobre los recursos de súplica de los condenados, se iba a hacer público el auto de forma que los plazos para la entrada en prisión no coincidieran con la Navidad.

Falta de tiempo

Casi 12 años después de que se iniciara la macrocausa de los ERE, la pieza política parece que tiene un fin inminente. Sin embargo, sigue a la espera de que se resuelvan los indultos presentados por todos los condenados, antes de que empiece el 2023.

Además de Griñan, su exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo; los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex director general de la agencia Idea, Miguel Ángel Serrano; y el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, tendrán que ingresar en el centro penitenciario que escojan en los próximos 10 días. Por su parte, el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, deberá esperar a que se tramite la suspensión de la ejecución de su pena de siete años de cárcel.