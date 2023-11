Cuca Gamarra: "¿Qué no nos deparará el futuro por la ambición de Pedro Sánchez, que tras perder no asuma el resultado?"

"¿Qué no nos deparará el futuro?" se pregunta Cuca Gamarra después del acuerdo firmado y conocido este jueves entre PSOE y 'Junts'. La secretaria general del PP se hace esa pregunta asumiendo que todos estos hechos ocurren por "la ambición de poder de un hombre que es Pedro Sánchez, que tras perder las elecciones no asume el resultado y es capaz de cualquier cosa por permanecer en el poder".

Gamarra reprocha a Sánchez que no "dé la cara" quiere que sea él en persona el que se dirija "a los españoles y nos dé explicaciones, él en primera persona porque es él y para él por lo que se ha negociado este acuerdo por esos 7 votos que él necesita, por lo tanto que no tenga interlocutores, que dé la cara. ¿Por qué se calla? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara él por persona interpuesta?"

En una entrevista en Espejo Público la popular asegura que tras el acuerdo de los socialistas y los independentistas, "después de ver cómo un prófugo de la justicia, desde fuera de España, nos informa a los españoles al nivel de sometimiento al que ha llevado a Pedro Sánchez a cambio de esos 7 votos el cuerpo se nos queda a todos los demócratas bastante mal, porque dista de la democracia que queremos para nuestro país". Y critica que "aquel que quiere ser presidente de España no debiera ni haber emprendido el primer paso de ese camino hasta llegar a lo que vimos ayer y lo que queda por delante".

El PSOE rechaza que el gobierno quiera fiscalizar la justicia, pero son afirmaciones que no se cree Gamarra que dice: "A estas alturas los españoles cada vez que escuchamos a Pedro Sánchez o al PSOE decir 'no' o 'para nada' es la mejor de las confirmaciones de que eso va a suceder, que solo tenemos que esperar. Que nos están mintiendo y es que Pedro Sánchez lleva en su ADN la mentira y en ese sentido que lo negara es la mejor de las confirmaciones de que va a suceder".

Sobre la convocatoria para este domingo Gamarra explica que se hace a "todos los españoles. Queremos que se pueda canalizar de manera cívica ese malestar que existe ante la manera de imponer un relato que se aparta absolutamente de la historia de nuestro país".