Cronología del desencuentro entre Ferrovial y el Gobierno

Todo comienza el 28 de febrero, cuando Ferrovial anunció sus intenciones mediante una carta que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En la carta destacaba el entorno favorable para los negocios de Países Bajos.

A los pocos días, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez criticó duramente al presidente de la compañía, asegurando que en "España hay ejemplos extraordinariamente positivos, de grandes empresarios comprometidos con su país. Creo que no es el caso del señor Del Pino", decía señalando directamente al presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. Ministros de Pedro Sánchez declaraban siguiendo la misma línea de Sánchez.

Posteriormente, el presidente de Ferrovial llamó a Pedro Sánchez, pero sin ningún éxito. "Estaríamos deseosos de que ese contacto se produjera", señalaba en aquel momento Francisco Polo, Dircom de Ferrovial.

Dos días antes de la junta de accionistas, el Gobierno envió una carta a Ferrovial, diciendo que aunque no había precedentes para la doble cotización, "tampoco hay obstáculos". "No existe ningún impedimento para cotizar en Estados Unidos desde España", aseguraba Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Además, defendían desde el Gobierno que no era ningún intento de presión.

No obstante, Ferrovial respondía al Gobierno por escrito que no había motivos fiscales. Y desde la compañía añadían que tienen "plena confianza en sus instituciones y en que éstas respetarán la decisión que adopten los accionistas".

Ferrovial aprueba el traslado a Países Bajos

Tras 44 días de desencuentro entre el Gobierno, Ferrovial cambia su sede social. La compañía Ferrovial ha aprobado este jueves, a través de una Junta General de Accionistas histórica, la fusión transfronteriza intracomunitaria en la que la compañía será absorbida por su filial holandesa Ferrovial International SE (FISE) y trasladará su sede social a Países Bajos.

Por su parte, María Jesús Montero ya avisó el pasado miércoles que Ferrovial podría enfrentarse a sanciones fiscales por el traslado a Países Bajos.

La compañía gana 822 millones en Bolsa desde su anuncio

Ferrovial ha ganado en Bolsa 822 millones de euros desde que anunció la operación de fusión inversa con su filial internacional y el traslado de la compañía a los Países Bajos, el pasado 28 de febrero. Entonces, su capitalización era de 19.102,7 millones de euros y este jueves, día en el que la junta general de accionistas aprobó la operación, cerró con una capitalización de casi 20 millones.

La compañía presidida por Rafael del Pino ha crecido así un 4,3% en su capitalización en Bolsa y ha alcanzado un valor de la acción en 27,39 euros, acercándose al máximo del año que registró el pasado 13 de febrero, cuando cerró en 27,57 euros.

En su discurso durante la junta de accionistas, el presidente de Ferrovial subrayó que el año pasado volvió a poner "de manifiesto" la "importancia" que para Ferrovial tiene la "internacionalización del negocio", que es el "verdadero motor de crecimiento", así como la apuesta por los Estados Unidos. "Esta estrategia es la que nos ha situado como la empresa de mayor capitalización de nuestro sector en España y es la que queremos seguir desarrollando en los ejercicios venideros", agregó Del Pino.