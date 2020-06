Cospedal asegura que ningún votante del PP entendería el pacto entre Sánchez y Rivera

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que si Pedro Sánchez no consigue ser investido, su partido llamará al PSOE y a Ciudadanos para intentar llegar a un acuerdo, aunque les hayan "dado el no antes de llamarlos".

"La única opción posible para tener en España un gobierno estable, con garantías de futuro y que nos dé la posibilidad de aprovechar el crecimiento económico que ya tenemos para crear empleo de calidad y garantizar nuestra sociedad de bienestar es un gobierno entre el PP, el PSOE y si quiere también Ciudadanos", ha aseverado Cospedal.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el grupo popular de la Diputación de Toledo, la dirigente del PP ha opinado que "en estos días" se han visto "dos cosas meridianamente claras", la primera que "un Gobierno con la izquierda radical del PSOE, a día de hoy, haría que España se transformara en Venezuela". Y la segunda, que "un gobierno entre el PSOE y sus socios de Ciudadanos no suma, no tiene los escaños suficientes ni tiene los votos suficientes".

Por ello, ha afirmado que "el único gobierno posible y suficiente es entre el PP, el PSOE y Ciudadanos" y ha explicado que si el candidato socialista "no es investido porque no tiene la mayoría simple, el PP llamará de nuevo a Ciudadanos y al PSOE". "Para intentar sentarnos con ellos, aunque muchas veces nos dan el no antes de llamarlos, los que hablan de diálogo nos dan el no antes de llamarlos, pero los vamos a llamar para poder plantear nuestra propuesta de futuro", ha subrayado.