Coronavirus Andalucía: Últimas noticias y datos hoy martes 14 de abril, en directo

El coronavirus ha provocado la muerte de 815 personas en Andalucía en las últimas 24 horas, 16 más que el día anterior. Andalucía tiene ya 10.187 personas contagiadas por el coronavirus. Se aprecia un menor incremento en el número de casos, 181 más que el día anterior. Consulta a continuación la última hora de Andalucía y las últimas noticias hoy martes 14 de abril de Huelva, Sevilla, Almería, Granada, Cádiz, Jaén, Málaga y Córdoba.

El Parlamento de Andalucía decidirá si vuelve a la actividad

Ha pasado un mes desde que Andalucía suspendió la actividad habitual debido al estado de alarma por el coronavirus. Hoy decide si retoma gradualmente las sesiones de control, los plenos y las comisiones presenciales reducidas para garantizar la seguridad sanitaria.

Un 75 % de las empresas del sector de la construcción lograron retomar este lunes su actividad en Andalucía

Así lo asegura la Federación de Empresarios de la Construcción (FADECO), que cree que hasta el final de esta semana o comienzos de la próxima no se alcanzarán "unos niveles de actividad relativamente normales" en el sector de la construcción previos a la crisis del coronavirus.

Continúan los tests en las residencias de ancianos

La Junta de Andalucía espera haber realizado mañana pruebas de detección del coronavirus a los 43.000 mayores que hay en residencias públicas o privadas de la comunidad. Permitirá que los negativos se puedan ir a domicilios de familiares. Los ancianos que vivan solos en sus domicilios serán controlados con dispositivos de teleasistencia si no los tenían ya. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación instalará dispositivos a más de 3.200 personas mayores que viven sin compañía. Se trata de saber si se encuentran bien en todo momento.

El PSOE ha exigido al gobierno andaluz un plan "ambicioso" de reactivación de la economía

La oposición pide a la Junta de Andalucía que busque "consensos" para la aprobación de un plan "ambicioso" de "reconstrucción" que permita afrontar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Iniciativa solidaria del actor Antonio Banderas y el cantante Pablo Alborán

Ambos van a colaborar con 200.000 euros en las investigaciones del equipo de Robótica Médica de la Universidad de Málaga. Se trata del equipo que ha hecho posible el respirador Andalucía Respira para los enfermos de coronavirus.

Donación de camas para la UCI de Sevilla

Jugadores y técnicos del Sevilla han donado camas equipadas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para afrontar la crisis del coronavirus. El hospital lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter.

"Hay niños que están pasando hambre"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que la alimentación no está llegando al alumnado que dependía del comedor escolar. Aseguran que "hay niños que están pasando hombre" y exigen a la Junta que no se avance en materia escolar y que no compute para la nota media de este curso.

Decisión sobre los trajes de protección a los sanitarios de dos juzgados de lo Social de Sevilla

Han denegado por falta de competencia las medidas cautelares solicitadas por dos sindicatos para que la Junta de Andalucía y el Gobierno central dotaran al personal sanitario y de Justicia de Andalucía de equipos de EPIs contra el coronavirus.

Gran Festival Internacional de Flamenco Solidario

La Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) ha organizado el "Gran Festival Internacional de Flamenco Solidario" a beneficio de la Cruz Roja Española en la lucha contra el Covid-19. Será el día 19 de abril a las 18:00 horas. Participarán escuelas de España, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Italia, Japón, México, Perú y Rusia.

Cada una de las 60 escuelas participantes en este maratón actuará durante ocho minutos, por lo que el evento se alargará un mínimo de ocho horas. El festival se podrá seguir en directo a través de la página de la EFA en Facebook.