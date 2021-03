El contundente mensaje del Gobierno sobre el 8M en el que pide no celebrar manifestaciones en las calles por seguridad

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2021, el 8 de marzo, desde el Ejecutivo han querido hacer este martes un llamamiento a la prudencia debido a la complicada situación sanitaria por la pandemia del coronavirus en España. La ministra y portavoz, María Jesús Montero, ha manifestado que este año "no es posible" reivindicar "en las calles como viene siendo habitual cada 8 de marzo, y llama a celebrar el día "sin poner en riesgo" la salud y la seguridad de la ciudadanía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero, ha señalado el 8-M como "una fecha especialmente importante para el Ejecutivo" y ha indicado que el Gobierno quiere lanzar para este día "un mensaje contundente".

Montero ha manifestado que se trata de un día en el que "hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta y clara, pero tenemos que hacerlo sin poner en riesgo, ni en duda, la seguridad y la salud de nuestros compatriotas", ha apuntado la también titular de Hacienda.

Según ha apuntado, este año, "siguiendo las recomendaciones" de los expertos y las autoridades sanitarias, la celebración "será diferente y distinta", pero "no por ello menos reivindicativa".

"Lamentar que este 8M no se convierta, como ha venido siendo habitual en las últimas celebraciones, en una fiesta en la calle protagonizada por las mujeres y por los hombres que nos acompañan en esta lucha por la igualdad. Pero no pierden ni un atisbo de fuerza nuestras demandas y reivindicaciones porque, justamente por atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias no podamos salir a la calle a defender nuestros derechos todas juntas", ha señalado.