El PP contesta a las acusaciones de Rubalcaba y niega que Rajoy lo mandara callar

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido este lunes que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arremetió contra él en la clausura de su convención en Valladolid porque intenta resolver sus problemas de "cohesión interna" acudiendo a un "adversario externo".

Rubalcaba ha pedido al presidente que en vez de mandarle callar, hable con estos españoles a los que "sus políticas colocan en un futuro de sufrimiento" porque en esta fase de recuperación "lo único que ha hecho flotar son los yates", y ha vuelto a criticar la "pulsión autoritaria" que, a su juicio, ya ha demostrado el PP respondiendo a aquellos que se oponen a sus medidas, como los sanitarios y los profesores.

Ante ello La Secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal García, ha replicado el enfado de Rubalcaba y ha aclarado que "No se le mandó callar, se le dijo: ofrezca usted alternativas y si no, déjenos trabajar a los demás que es lo que estamos haciendo. Y esto parece que al líder de la oposición no le ha sentado bien”. Cospedal ha asedurado además en Onda Cero, que sembrar el miedo es irresponsable.

Además Cospedal ha criticado hoy la oposición "irresponsable" del PSOE, que "no ofrece alternativas" y además quiere "negar" cualquier posibilidad de ir viendo resultados positivos, aunque sea todavía en el ámbito macroeconómico.

Los populares salen del cónclave rearmados para la batalla electoral, pero sin cabeza de cartel para las europeas. A la espera que decida Rajoy, de momento el ministro Arias Cañete es el nombre que más suena.