Una concejala de C´s se va a vivir a EE.UU y pide al ayuntamiento que le pague el avión para asistir a los plenos

La concejala de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Carmen López, que se ha trasladado a vivir a Chicago (EEUU) por motivos familiares, ha remitido un escrito al consistorio en el que pide que se le remitan "con el tiempo suficiente" los billetes de avión para poder asistir a los plenos. La edil califica de "sobrevenidos" los motivos del traslado y se muestra dispuesta a cumplir su obligación de asistir a los plenos, pero advierte de que no puede costear los desplazamientos desde Chicago a Castilleja de la Cuesta con la frecuencia necesaria.

La dirección regional del partido ha decidido abrir expediente disciplinario a la concejala "por comportamiento contrario a los principios y valores del partido" y cree que su petición para que el Ayuntamiento le sufrague los traslados en avión "no se corresponde con los valores y la forma de trabajar" de esta formación. Ha reclamado que debe "dejar paso" al siguiente en la lista municipal porque el trabajo de un concejal es "estar a pie de calle e interesarse por los problemas de los vecinos, cosa que difícilmente podrá hacer si ha decidido irse a vivir a Chicago".

En el documento que López remitió al secretario municipal a finales de agosto le facilitó los datos necesarios para mantener el contacto y pidió que toda la documentación de la acción de gobierno local le fuera remitida, a la vez que advertía de los diferentes husos horarios y sugería una horquilla horaria.

La concejala, en su perfil de Twitter, ha reclamado al Ayuntamiento que proponga su asistencia por videoconferencia porque no le costará dinero y ha cuestionado "por qué no quiere que siga de concejal de Ciudadanos". Ha defendido su posición y ha insistido en que el consistorio "no quiere usar el teletrabajo y reducir a coste cero" que ella "cumpla" como concejala.