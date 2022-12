Así fue la caótica votación de la ley de Bienestar Animal: "No es ni para primero de EGB, es cogerle el truquillo"

El PSOE ha logrado sacar adelante este jueves, con los votos de PP y Vox, su enmienda para retirar de la ley de Bienestar Animal a los perros de caza. La votación no ha estado exenta de debate, en primer lugar por las discrepancias con los socios de coalición, Unidas Podemos.

Desde Ferraz el mensaje era claro: apoyar al sector y al mundo rural dada su importancia económica para el país, especialmente para la España vaciada. Y para ello se han mantenido firmes en su enmienda. Un planteamiento que, sin embargo, los morados no han compartido porque a su juicio excluir los perros de caza de la norma significa privarlos de "los mismos derechos" que sí tendrán el resto de canes.

Sobre el asunto el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que el plan del PSOE es "inaceptable" para su grupo parlamentario y para la "inmensa mayoría social".

"He visto muchas cosas en el Congreso. He visto a muchos poderes no electos forzar el voto de ciertos grupos. Pero lo del lobby de la caza no lo había visto nunca. No puedo revelar conversaciones privadas, pero te digo que la enmienda PSOE-PP-VOX la han dictado los cazadores", ha manifestado.

A pesar de las críticas del sector Podemos, finalmente ha quedado suprimido de la futura ley cualquier aspecto referido a la caza.

Dificultades con el método de voto

No obstante, este no ha sido el único punto de estancamiento. Durante el debate un problema con el sistema de votación ha complicado la sesión. "Que venga un técnico para que nos explique como se vota con este artilugio que tenemos encima de la mesa", ha solicitado al inicio Joan Ruiz Carbonell, presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Aunque uno de los presentes le ha explicado que el sistema era sencillo, "ni para primero de EGB", y que solo hacía falta "cogerle un poquito el truquillo", el responsable encargado de ratificar los votos ha sido incapaz de continuar. "Todo el mundo está diciendo cosas diferentes de lo que tiene al lado. Empezamos otra vez pero es la segunda y tenemos 80 votaciones, no acabaremos hoy", ha replicado Ruiz Carbonell.