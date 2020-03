Comienza la nueva batalla por la educación: la Comunidad de Madrid llevará al Constitucional la 'Ley Celaá'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como 'Ley Celaá', en el momento de su aprobación definitiva, ya que considera que con ella el Ejecutivo de Sánchez busca "destrozar" el sistema educativo. "Es ideología, es imposición y este Gobierno no va a permanecer callado", ha remarcado en una comparecencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En concreto, la dirigente madrileña considera que con ella se vulneran cuatro artículos de la Constitución:

Artículo 3, que proclama el derecho de todos a conocer el español.

Artículos 16 y 27, que defienden la libertad y formación religiosa.

Artículo 14, al "atentar" contra la igualdad de oportunidades.

Otra vez sin consenso

Para Ayuso, "es tónica frecuente que los socialistas sin ningún tipo de diálogo en cada legislatura y de manera autoritaria impongan su modelo educativo". "Ningún modelo del PSOE jamás ha tenido ningún compromiso ni con la calidad, ni la libertad, ni el esfuerzo, ni con el rigor científico. Sánchez pretende secuestrar la libertad de Educación y la defenderemos", ha subrayado. Así, respaldarán la concertada, que eligen en Madrid mas de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Según la dirigente autonómica, sin ella la Educación en España "nunca hubiera llegado a lo que es hoy", dado que la pública "no tenía los recursos suficientes". La presidenta ha considerado que de un "ataque directo y concreto" contra este tipo de educación, porque "elimina y desprecia los requisitos de los padres". Además, ha criticado que se quiera dejar "como residuales los centros de educación especial". También la jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "el proyecto invade competencias autonómicas, eliminando la libertad educativa, como el área única, que ha procurado que hoy en Madrid el 93,7 por ciento de las familias puedan elegir en primer lugar el colegio que quieren para sus hijos". "Sin diálogo y con arrogancia Sánchez quiere cambiar la Educación por la puerta de atrás, mientras el país está pendiente de una situación internacional como es el coronavirus y cuando estamos todos pendientes de una nueva ley que pretenden que sea polémica para que tape esta sobre abuso y libertad sexual", ha manifestado. Ayuso ha criticado que el Gobierno central empezase por decir "que los hijos no eran de los padres" y ahora los convierta "en un bien estatal". Por ello, ha anunciado que recuperarán las evaluaciones, "para huir de la mediocridad y el retroceso que supone la propuesta". "Pretende igualar a los alumnos a la baja, devaluar los títulos y no darle oportunidades a los que estudian para que puedan seguir progresando según el esfuerzo que realizan", ha insistido