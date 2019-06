En Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau, y la corporación se ha despedido en un pleno lleno de buenas palabras y agradecimientos. También con un recuerdo a Joaquim Forn, concejal electo y juzgado en el Tribunal Supremo. Todo protocolario a la espera de que se despejen las incertidumbres sobre qué sucederá el sábado. Colau no sabe si seguirá siendo alcaldesa. El PSC ha dicho por activa y por pasiva que no votará a favor de la investidura de Ada Colau si antes no hay un pacto de gobierno entre socialistas y BComú. Y puede que no lo haya antes de la sesión del sábado, pero sí el “compromiso” de que lo habrá. Esta es la fórmula que los comunes quieren plantear a los socialistas para asegurarse su voto. De esta manera consideran que no cierran la puerta a Esquerra, con los que los socialistas se han negado a negociar: “Lo que se decida se acabará decidiendo a última hora de esta semana”, apuntan tanto en filas socialistas como en las de BComú.

En Madrid, despedida de otra de las alcaldesas 'del cambio'. Manuela Carmena, se ha mostrado satisfecha de estos cuatro años: "Hemos hecho un trabajo extraordinario y hemos tenido la recompensa de haber ganado las elecciones". Pero posiblemente no seguirá. PP, Cs y Vox siguen negociando, aunque no está claro qué sucederá en el pleno de constitución.