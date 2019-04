Cifuentes cree que Sánchez "solo piensa en ser presidente" porque "si no se acaba su carrera política"

En opinión de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, la situación para el PP para formar Gobierno es "muy difícil" porque no han conseguido los votos necesarios debido a no han "salido de los despachos" para explicar la situación del país y porque "la corrupción" les ha "perjudicado muchísimo".

A esta situación se añade que "Sánchez niega la posibilidad de diálogo", lo que le parece "una actitud antidemocrática", según ha señalado en Espejo Público. Además, interpreta que este comportamiento se debe a que solo piensa en ser presidente para que no se acabe su carrera política y que, para que no suceda "está buscando el pacto con Podemos", con lo que habría estado "mientiendo"a los ciudadanos durante la campaña. Considera que, en este punto, Susana Díaz no debe de estar de acuerdo "tiene una idea de España como nación, del respeto a las leyes y de la libertad de los españoles".

No obstante, la política popular considera que "gobernar en minoría es bueno" porque hay que llegar a acuerdos, y el modelo por el que apuesta es por el de Alemania. En este sentido, cree que Ciudadanos tienen un programa político que coincide más con el de su partido.

"Gobernar en minoría es bueno"

Revitalización del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que "el PP de Madrid hay que renovarlo y hay que revitalizarlo, sobre todo". "Tenemos que revitalizar la estructura, devolver la ilusión a la militancia", ha defendido Cifuentes, que ha afirmado que aún no ha decidido si dará un paso al frente para presidir la formación en Madrid.

La política popula ha sostenido que "las cosas hay que decidirlas cuando tocan", por lo que ella lo decidirá cuando se convoque un congreso regional. Eso sí, ha apuntado que en ese momento habrá que pensar si interesa que "la Presidencia del Gobierno "esté reforzada con la presidencia del partido" y para tener un partido fuerte es positivo que coincida la persona.

En el caso del liderar el PP Nacional, ha asegurado que ni se le pasa por la cabeza, como también se ha descartado para ocupar el puesto del líder del PP en el caso de que el apoyo a la investidura del PP pasara por un cambio de caras del presidente del Gobierno.

"Me autodescarto porque no quiero estar en ninguna quiniela", ha remarcado Cifuentes, que al igual que ha dicho en los últimos días, ha asegurado que está gobernando en la Comunidad y está "exclusivamente centrada en eso".