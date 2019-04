Celia Villalobos, sobre Ciudadanos: "Esa batalla por ser el equilibrio entre los dos grandes partidos no tiene sentido"

AFIRMA QUE EL PP NO SE VA A ABSTENER

La vicepresidenta primera del Congreso ha criticado que Ciudadanos pida al PP la abstención en el debate de investidura de Pedro Sánchez y explica que no pueden apoyar a un Gobierno cuya máxima es "destruir" todo lo que han hecho los populares durante los últimos cuatro años. Añade además que lo lógico hubiera sido sentarse a negociar con el PP y le dice a Rivera que "no intente echarle la culpa a Rajoy" por no facilitar un Gobierno de Sánchez.