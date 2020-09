Cataluña pide que se limite la movilidad de los madrileños por el resto del territorio

El secretario catalán de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha reclamado al Gobierno que "limite la movilidad entre territorios" debido a la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid. En rueda de prensa para analizar la situación de la crisis de la COVID-19 en Cataluña, Argimon ha afirmado: "Hay que tomar decisiones, sí. Hay que tomar decisiones. Llevamos mareando la perdiz una semana larga", aludiendo a las diferencias entre el Gobierno y la comunidad.

Reducir AVE y puente aéreo

Ha indicado asimismo que en conferencias de prensa pasadas siempre ha contestado, preguntado sobre esta cuestión, de la forma "más correcta posible". "No digo que se paralice el AVE o el puente aéreo. Pero, hombre, reducirlo, sí (...) No pido reducir la movilidad al 100 %, pero algo habrá que hacer", ha añadido. En concreto, además de a la incidencia acumulada en Madrid, Argimon se ha referido al nuevo protocolo de actuación ante la aparición de casos con coronavirus en centros educativos de esa comunidad autónoma, que descarta hacer PCR a contactos estrechos asintomáticos. Una decisión, ha defendido, que indica que Madrid se encuentra ya en un estadio de "mitigación franca" del virus, situación que ya se dio entre los meses de marzo y abril, cuando se optó precisamente por una reducción de la movilidad. "No estamos en una isla, y lo que pase en otros territorios nos debe importar", ha subrayado Argimon, que en todo momento ha dicho hacer esta valoración desde un punto de vista "técnico" y no "político".

Situación en Cataluña: "estabilidad tensa"

El riesgo de rebrote (EPG) en Cataluña, que es el índice que indica el crecimiento potencial de la epidemia y se calcula multiplicando los casos de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes por la velocidad de transmisión del virus (Rt), sigue una tendencia a la baja, aunque sigue siendo alto -lo es a partir de 100-: hoy se ha situado en 163,43, mientras que ayer era de 172,35, el domingo estaba en 194,56 y el sábado en 207,59. Asimismo, Cataluña ha notificado 1.910 nuevos contagios y nueve fallecidos más por COVID-19 en las últimas 24 horas, y mejora sus datos epidemiológicos con una velocidad de transmisión del virus (Rt) que ha vuelto a bajar de uno y se ha situado en 0,94, es decir, que cada infectado contagia a menos de una persona de media. Argimon ha enmarcado estos datos en una situación de "estabilidad tensa" que se registra desde hace semanas.